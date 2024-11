Selezionati i 336 per le audizioni di Area Sanremo: in palio 10 posti per lo sprint finale verso l’Ariston

Dopo l’annuncio dei 24 finalisti di Sanremo Giovani (qui l’ascolto dei brani e le nostre pagelle), sono stati resi noti anche i 336 iscritti al Contest organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. Da questa selezione usciranno 2 artisti che si giocheranno un posto alla finale all’Ariston nella sezione Nuove Proposte insieme ad altri 3 di Sanremo Giovani.

Con l’abbassamento dell’età massima a 26 anni, voluto da Carlo Conti, il numero di iscritti è sceso molto perchè fino allo scoros anno gli over 27 erano la maggioranza.

Tra i nomi iscritti Albe, Ascanio, Carmen Ferreri, Crytical, Jore, Niveo e Stefano Farinetti (in arte Neno) da Amici di Maria De Filippi.

Da X Factor troviamo la vincitrice Sofia Tornambene (oggi si fa chiamare Kimono), Maria Tomba, Iosonogiuls, Gabriele Esposito e Blue Phelix. Presenti anche Gabriele Sarmiento da Il Collegio, Nicolò Galasso da Mare Fuori e il vincitore di Castrocaro 2023, Djomi.

E ancora Virginia Mingoli, vista a Dalla Strada al palco e due nomi da Una voce per San Marino, ovvero Artika e Sofia Rollo.

Rispetto agli scorsi anni, in cui le audizioni di Area Sanremo si svolgevano nei weekend dei mesi di ottobre e novembre, quest’anno si concentreranno in un’unica settimana, denominata Area Sanremo Music Week, dal 17 al 23 novembre 2024.Le audizioni si svolgeranno dal 17 al 19 novembre 2024 al Palafiori di Sanremo, ma al momento non sono ancora stati resi noti i nomi dei professionisti che comporranno la Commissione di Valutazione di Area Sanremo 2024.

La Fondazione ha inoltre annunciato un percorso post-concorso per alcuni artisti selezionati, che potranno collaborare a progetti con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, sotto la guida dei maestri Giancarlo De Lorenzo e Valter Sivilotti.

Il 22 Novembre verranno comunicati i dieci artisti vincitori, che il 23 novembre saranno ascoltati da Carlo Conti e dalla Commissione Rai, i quali sceglieranno due nomi da portare alla finale di Sanremo Giovani, in diretta su Rai 1 il 18 dicembre 2024.Questi si sfideranno per un posto all’Ariston insieme ai 3 che usciranno dal contest fra gli artisti di Sanremo Giovani

Il calendario delle audizioni è a questo link.

