“Angel of my dreams” (e non solo): il debutto solista di Jade Thirlwall delle Little Mix

Come spesso capita ai progetti di successo, anche le Little Mix sono in pausa. Così le tre componenti si stanno facendo largo da soliste. Avevamo raccontato dell’ottimo esordio di Perrie Edwards, ma Jade Thirlwall sta facendo molto meglio perchè la syua “Angel of my dreams” sta andando fortissimo in radio ed è già disco d’argento nel Regno Unito.

Ma sono usciti anche “Fantasy” (anche in doppia versione col rapper americano Channel Tres) e il singolo promozionale “Midnight Cowboy”, inciso nel 2022 ma diffuso solo ufficialmente pochi mesi fa. Sonorità sicuramente più americane che europee e quintali di dubstep, ma estremamente contemporanee per questa artista che con la girl band ha venduto moltissimo.

Oltre 30 milioni di dischi venduti in poco più di 10 anni di carriera, le Little Mix in Italia sono note soprattutto per “Love me like you”, singolo del 2017, incluso nell’album “Get weird” ed in alta rotazione anche nelle radio del nostro Paese. E proprio in queste settimane sta circolando la voce che Jade sia nella shortlist della BBC per l’Eurovision 2025. Non resta che attendere per scoprirlo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...