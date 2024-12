Bennyvi si racconta e ci parla di “I Know What You Are”, il suo ultimo singolo

È fuori sulle piattaforme di streaming “I Know What You Are”, ultimo singolo della cantautrice ticinese di origini venete Bennyvi. Dopo il successo di “People Like You”, spinto in rotazione radiofonica sulle radio della Svizzera grazie a MX3, Benedetta Vallese (è questo il vero nome dell’artista classe 2002) torna a farsi sentire in radio con un singolo ispirato a Twilight e nato in collaborazione con l’autrice Skyler Wind e il produttore Zid.

“I Know What You Are” fa da apripista per un EP, ancora in lavorazione, e arriva a conclusione di un anno ricco di soddisfazioni (anche in ambito personale, è arrivata da poco la laurea in Psicologia) che ha portato Bennyvi a esordire anche in televisione nel programma “Domenica”, condotto da Carla Norghauer e in onda su RSI La1.

Edito da Delma Jag Records, “I Know What You Are” è disponibile per il download e l’ascolto su tutte le piattaforme di streaming musicale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...