Verso l’Eurovision 2025: in Montenegro tutto da rifare, i NeonoeN rinunciano travolti dalle polemiche

Niente male come ritorno in gara per il Montenegro. La partecipazione all’Eurovision 2025 della tv di Podgorica parte col piede sbagliato. I NeonoeN, band che aveva vinto il concorso Montesong col brano “Clickbait” annuncia pubblicamente di rinunciare al biglietto per la Svizzera. Motivo? La loro canzone – secondo alcuni commentatori – sarebbe stata eseguita in pubblico fuori tempo massimo, cioè precedentemente allo scorso 1. settembre, deadline fissata da EBU.

Prima ancora che RTCG completi il processo di verifica, la band toglie tutti d’impaccio e con una nota ufficiale si defila.

L’Eurovision non è mai stato un obiettivo in sé per noi. Ampliare il campo della nostra attività musicale invece sì! Il Montesong, organizzato dall’Associazione degli Artisti di Varietà, ha portato 16 nuove canzoni e questo è il suo più grande valore.(…) Nel migliore interesse del pubblico e con il desiderio di porre fine all’incertezza, vi informiamo che ci ritireremo volontariamente dalla partecipazione all’Eurovision. Secondo il regolamento, RTCG sceglierà un altro rappresentante e noi saremo i primi ad augurargli buona fortuna e a fornirgli il nostro pieno sostegno.

La canzone, secondo quanto emerge sarebbe stata eseguita nientemeno che nel 2023 allo Zabjelo Culture Festival, violando così il regolamento.Il 2 dicembre, tramite un comunicato, RTCG ha aggiunto di essersi confrontata con i componenti della band, i quali avevano ammesso di non essere consapevoli che anche esibirsi prima del 1 settembre potesse comportare una violazione del regolamento e che si sarebbero attenuti alle decisioni prese da RTCG ed EBU. Ma come detto, è arrivato poi il nuovo comunicato con la rinuncia

Nel comunicato i NeonoeN fanno riferimento a Duncan Laurence, che vinse l’Eurovision Song Contest 2019 con “Arcade“, brano di cui esisteva una registrazione live datata 2017. Anche un’altra vincitrice, Jamala, in realtà fu coinvolta in un caso analogo avendo eseguito una demo di “1944” un anno prima della finale dell’Eurovision Song Contest 2016. Ma qui probabilmente ha pesato il fatto che anche nella prima esecuzione ci fosse davanti un pubblico importante, anche se loro sostengono che questo non abbia influito.

Verrebbe da chiedere cosa si siano iscritti a fare, se l’Eurovision non era nelle loro intenzioni. E soprattutto: perchè non hanno letto prima il regolamento del concorso?

Che succede ora?

Dunque adesso RTCG sceglierà una nuova canzone e verosimilmente comincerà a sentire uno dopo l’altro quelli arrivati dietro i NeonoeN. Prima della lista è Nina Zizic, già in gara con li Who See nel 2013, arrivata seconda al Montesong con “Dobro Dosli”. Non resta che attendere. Ma intanto, il primo Eurodrama della stagione è arrivato.

