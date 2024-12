Top of the Charts: spiccano Gracie Abrams, Linkin Park e Kendrick Lamar

SINGOLI: Te dy -Mato Ft. Rina

ALBUM: Golden steel- Celik Lipa





SINGOLI: Gorod dorog- Mona & Macan

ALBUM: GNX-Kendrick Lamar



SINGOLI: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM: From Zero-Linkin Park



SINGOLI: Timeless- The Weeknd & Playboi Carti

ALBUM: Rosie-Rosè



SINGOLI Fiandre: That’s so true- Gracie Abrams

SINGOLI Vallonia:Ma meilleure ennemie- Stromae & Pomme

RADIO Germanofona: Soleil -Louane Feat. P3Gase

ALBUM Fiandre:Hit me hard and soft – Billie Eilish

ALBUM Vallonia: Apocalypse – Gazo



SINGOLI:Apt Rosè & Bruno Mars

ALBUM:Muse- Jimin



SINGOLI: I adore U- Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM: GNX-Kendrick Lamar



SINGOLI: Syndrom- Viktor Sheen

ALBUM: Impostor syndrom -Viktor Sheen



SINGOLI:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: GTK-Lex



SINGOLI nazionali Otkad te ne viđam često- Parni Valjak

SINGOLI internazionali: Bad dreams- Teddy Swims

ALBUM nazionali:Dugopolje (Live 2024)- Thompson

ALBUM internazionali: From zero-Linkin Park



SINGOLI:Tinka – Burhan G & Frida Burgmann

ALBUM: GNX-Kendrick Lamar



SINGOLI Birds of a feather – Billie Eilish

ALBUM: GNX-Kendrick Lamar



SINGOLI:Diva- Averagekidluke

ALBUM: Kunpa oisin kertonut -Mirella



SINGOLI:Ma meilleure ennemie- Stromae & Pomme

ALBUM Chaque seconde- Pierre Garnier



SINGOLI:V Ekstaze -Misha Xramovi



SINGOLI:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM:The tortured poets department- Taylor Swift



SINGOLI: That’s so true- Gracie Abrams

ALBUM:The tortured poets department- Taylor Swift



SINGOLI nazionali: Nixterides -LEX, Dof Twogee

SINGOLI internazionali Timeless- The weend, Playboi Carti

ALBUM: Songs of a lost world- The Cure



SINGOLI:That’s so true- Gracie Abrams

ALBUM: Short’n’sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI:Snjókorn falla- Laddi

ALBUM: Nokkur jólaleg lög-GDRN & Magnus Johann



SINGOLI nazionali: Nigun lashbs kudsh- Banyamin Landau

SINGOLI Internazionali:Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM: Khemishah liles- Omer Adam



SINGOLI: Alaska- Baby – Cesare Cremonini

ALBUM: Ora che non ho più te – Cesare Cremonini



SINGOLI Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM: GNX-Kendrick Lamar



SINGOLI: Jeigu Žinai Ko Tu Nori-Adomas Vyšniauskas

ALBUM: GNX-Kendrick Lamar



SINGOLI: Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM: Ad Finem-SCH & JVLIVS III



SINGOLI:Somethin’ ’bout a woman- Thomas Rhett ft Teddy Swims

ALBUM: Ko je Crni Cerak?- Crni Cerak



SINGOLI nazionali:Sorry-Aidan

SINGOLI internazionali:Higher- Tom Grennan

ALBUM:Wicked: The Soundtrack-Wicked Movie Cast, Cynthia Erivo & Ariana Grande



SINGOLI: I adore U- Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM:I am- Macan



SINGOLI:Siste dans- Delara

ALBUM: Christmas-Micheal Bublè



SINGOLI: That’s so true- Gracie Abrams

ALBUM:Hit me hard & soft



SINGOLI: I like it – Alesso & Nate Smith

ALBUM: Ta druga -Kaśka Sochacka



SINGOLI: Interstelar- Plutonio

ALBUM: Moon music- Coldplay



SINGOLI nazionali: Nu ma duc la club- Theo Rose ft Domino & Alessandra

SINGOLI internazionali: I adore U- Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM: Flare noi- Vlad Dobrescu



SINGOLI: Night Of Happy Hopes- Nikolay Baskov & Larisa Dolina & Yulia Kalauskova

ALBUM: Futuroarhaika- Boulevard Depo



RADIO:Ora che non ho più te – Cesare Cremonini



SINGOLI nazionali: Na Noge- Crni Cerak & Lacku

SINGOLI internazionali: Too sweet- Hozier

ALBUM:Ko je Crni Cerak?- Crni Cerak



SINGOLI: Pod vodou – Sima

ALBUM: Impostor Syndrom- Viktor Sheen



SINGOLI nazionali: Spomini – Bilbi

SINGOLI internazionali: Apt- Rose & Bruno Mars

ALBUM: GNX- Kendrick Lamar



SINGOLI: Gran via – Quevedo & Aitana

ALBUM: Buenas noches- Quevedo



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM:Somla med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj



SINGOLI: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM: From Zero- Linkin Park



SINGOLI:Canin beni çekti- Melike Şahin

ALBUM: GNX- Kendrick Lamar

SINGOLI: Ja vzhje nje ti- Max Barksih

ALBUM: Vrubaj- Parfeniuk



SINGOLI Pannonia- DESH x Young Fly x Azahriah

ALBUM: From Zero -Linkin Park

