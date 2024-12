Top of the charts: arrivano le hit di Natale, ma resistono Kendrick Lamar e Lady Gaga & Bruno Mars

SINGOLI: Thuju – Elgit Doda, Xhensila & Emra Brah

ALBUM: The absolute vol.2- Dafina Zeqiri





SINGOLI: Gorod dorog- Mona & Macan

SINGOLI: Last Christmas- Wham

ALBUM:The tortured poets department- Taylor Swift



SINGOLI: Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI Fiandre: That’s so true- Gracie Abrams

SINGOLI Vallonia:Nanani nanana- Gazo

RADIO Germanofona: Trail of destruction- Kim Wilde

ALBUM Fiandre:The tortured poets department- Taylor Swift

ALBUM Vallonia: Jvlivs III – Ad finem- Sch



SINGOLI:Apt Rosè & Bruno Mars

ALBUM:Muse- Jimin



SINGOLI: I adore U- Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

SINGOLI: Syndrom- Viktor Sheen

ALBUM: Impostor syndrom -Viktor Sheen



SINGOLI:Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM: GTK-Lex



SINGOLI nazionali Andeo- Hiljson Mandela x Miach

SINGOLI internazionali: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM nazionali:Dugopolje (Live 2024)- Thompson

SINGOLI:Tinka – Burhan G & Frida Burgmann

SINGOLI Birds of a feather – Billie Eilish

SINGOLI:Diva- Averagekidluke

ALBUM: Kunpa oisin kertonut -Mirella



SINGOLI:Nanani nanana- Gazo

ALBUM Apocalypse – Gazo



SINGOLI:V Ekstaze -Misha Xramovi



SINGOLI:The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM:1331-Weimar



SINGOLI: Last Christmas- Wham

SINGOLI nazionali: Dolce Gabbana- TOQUEL, FLY LO, Beyond

SINGOLI internazionali- Ma meilleure ennemie- Stromae, Pomme, Arcane

SINGOLI:That’s so true- Gracie Abrams

ALBUM: Short’n’sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLIAll I want for Christmas is you – Mariah Carey

ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali: Haskedmsi memkh- Itay Levy & Sasson Shaulov

SINGOLI Internazionali:Hooleh – 8th day

ALBUM: Khemishah liles- Omer Adam



SINGOLI: Islanda– Pinguini Tattici Nucleari

ALBUM: Hello world- Pinguini Tattici Nucleari



SINGOLI Apt- Rosé & Bruno Mars

SINGOLI: Jeigu Žinai Ko Tu Nori-Adomas Vyšniauskas

ALBUM: Mažas rūpintojėlis- Gabrielė Vilkickytė



SINGOLI: Nanani Nanana- Gazo

SINGOLI:Somethin’ ’bout a woman- Thomas Rhett ft Teddy Swims

SINGOLI nazionali:Sorry-Aidan

SINGOLI internazionali:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

SINGOLI:Mwaki- Zerb ft Sofiya Nyazu

ALBUM:I am- Macan



SINGOLI:Snowman-Sia

SINGOLI: Last Christmas- Wham

SINGOLI: Miłość jest ślepa – Sanah

ALBUM: Męskie Granie 2024 – Męskie Granie Orchestra



SINGOLI: Interstelar- Plutonio

ALBUM: Carta de Alforrio-Plutonio



SINGOLI nazionali: Cum te vad eu – Smiley

SINGOLI internazionali: Good luck babe– Chappel Roan

SINGOLI: Night Of Happy Hopes- Nikolay Baskov & Larisa Dolina & Yulia Kalauskova

RADIO:Montecristo-Jovanotti



SINGOLI nazionali: Žrla Frla – Crni Cerak feat. Cunami Flo & Neloe

SINGOLI internazionali: The door- Teddy Swims

ALBUM:Ko je Crni Cerak?- Crni Cerak



SINGOLI:Last Christmas – Wham

SINGOLI nazionali: Na dnu morja – Masharik

SINGOLI internazionali: Love somebody – Morgan Wallen

SINGOLI: Gran via – Quevedo & Aitana

ALBUM: El ultimo dia de nuestras vidas- Dani Martin



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM:Somla med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj



SINGOLI: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

SINGOLI:Canin beni çekti- Melike Şahin

SINGOLI: Ja vzhje nje ti- Max Barksih

ALBUM: Vrubaj- Parfeniuk



SINGOLI Pannonia- DESH x Young Fly x Azahriah

ALBUM: Az utolsó rapszódia- Road

