Eurovision 2025: Claude per i Paesi Bassi, Shkodra Elektronike per l’Albania. E San Marino cambia tutto

Grandi novità per quanto concerne il cammino verso l’Eurovision 2025. E molte riguardano questo sito. Partiamo da San Marino dove la tv ha annunciato la trasformazione della finale di Una Voce per San Marino nel San Marino Song Contest: non sarà più il 22 Febbraio bensì l’8 Marzo, con sede sempre al Teatro nazionale di Dogana. L’evento sarà trasmesso in simulcast anche da Radio2 e sul canale 202 della Rai, ovvero Radio 2 Visual, oltrechè in streaming e on demand su Raiplay. La Rai, attraverso il dg di San Marino RTV- già dg Rai – Roberto Sergio scende dunque pesantemente in campo per sostenere la consociata.

Cambia anche la direzione artistica, affidata a Massimo Bonelli di iCompany, autore e produttore musicale, già consulente dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, organizzatore del Concerto del Primo Maggio, del Premio De Andrè e dal 2018 organizzatore di Casa Siae, a struttura che viene installata a Sanremo durante il Festival di Sanremo.

Nomi noti da Paesi Bassi e Albania

Paesi Bassi e Albania hanno poi scelto il loro rappresentante e con un pizzico di malcelato orgoglio possiamo dire che noi ne avevamo parlato in tempi non sospetti. La scelta interna dei Paesi Bassi è su Claude Kiambe, disco d’oro con la hit “Ladada”: della sua storia di rifugiato arrivato in barcone dal Congo in un campo profughi avevamo raccontato qui.

Grande spettacolo in Albania, con esito a sorpresa: il Festivali i Kenges aveva una sola favorita, la popstar nazionale Elvana Gjata e invece hanno vinto gli Skhodra Eletronike, duo con base a Milano che fonde musica elettronica e folk albanese, di cui parlammo qui.La loro “Zjerm” è un banger assoluto e la speranza è che non venga fatta oggetto di alcun revamp.Ci regaleranno grandi soddisfazioni, senza dubbio.

Paesi, televisioni (e artisti) in gara

Albania – RTSH- Skodra Elektronike con Zjerm

Albania – RTSH- Armenia – AMPTV

Armenia – AMPTV Australia – SBS

Australia – SBS Austria – ORF

Austria – ORF Azerbaigian – İctimai TV

Azerbaigian – İctimai TV Belgio – VRT

Belgio – VRT Cechia – ČT- Adonx

Cechia – ČT- Cipro-CyBC- Theo Evan

Cipro-CyBC- Croazia – HRT

Croazia – HRT Danimarca – DR

Danimarca – DR Estonia – ERR

Estonia – ERR Finlandia – YLE

Finlandia – YLE Francia – FT

Francia – FT Georgia – GPB

Georgia – GPB Germania – ARD/NDR

Germania – ARD/NDR Grecia – ERT

Grecia – ERT Irlanda – RTÉ

Irlanda – RTÉ Islanda – RÚV

Islanda – RÚV Israele – Kan

Israele – Kan Italia – RAI

Italia – RAI Lettonia – LTV

Lettonia – LTV Lituania – LRT

Lituania – LRT Lussemburgo – RTL

Lussemburgo – RTL Malta – PBS

Malta – PBS Moldova – TRM

Moldova – TRM Montenegro – RTCG- Nina Žižić con “Dobro dosli”

Montenegro – RTCG- Norvevia – NRK

Norvevia – NRK Paesi Bassi– AVROTROS- Claude

Paesi Bassi– AVROTROS- Polonia – TVP

Polonia – TVP Portogallo – RTP

Portogallo – RTP Regno Unito– BBC

Regno Unito– BBC San Marino – SMRTV

San Marino – SMRTV Serbia – RTS

Serbia – RTS Slovenia – RTVSLO

Slovenia – RTVSLO Spagna – RTVE

Spagna – RTVE Svezia – SVT

Svezia – SVT Svizzera – SRG SSR

Svizzera – SRG SSR Ucraina– Suspilne

