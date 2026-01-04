Top of the charts: Taylor Swfit si riprende il comando, anche negli album
SINGOLI:Ghetto-Don Xhoni, Vinz & Stealth
ALBUM:Plus ultra-Buta
SINGOLI: Zhiganskaya-Jakone & Kiliana
ALBUM: Love revolution-Brunette
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM:The life of a showgirl-Taylor Swift
RADIO: Entrevista-Solitario
SINGOLI:Can- Röya & Elçin Cəfərov
ALBUM: Retrograd- Qaraqan
SINGOLI Fiandre: The fate of Ophelia- Taylor Swift
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:Gedoe-Pommeljen Thijs
ALBUM Vallonia:Helé 2-Heléna
SINGOLI:Be Mine- Kamrad
ALBUM: Muse-Jimin
SINGOLI: Where is my husband? -Raye
ALBUM:V:RGO-Suace Kid 4
SINGOLI:Crna Ruza -Halid Bešlić
SINGOLI: Last Christmas-Wham
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna-Buka
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Panathenaic Stadium Live 2025- Anna Vissi
SINGOLI nazionali: Božić je tu-Marko Tolja
SINGOLI internazionali: Driving home for Christmas-Chris Rea
ALBUM nazionali:Lipanj, Srpanj, Kolovoz-Urban& 4
ALBUM internazionali:Christmas-Micheal Bublè
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM: Christmas-Micheal Bublè
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: PROBLEEMID PARADIISIS-Sadu
SINGOLI: :Alcoholic- Averagekidluke
ALBUM: Unitas Sigma- Interpreti vari
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM Le Nord se souvient (L’Odyssée) – Gims
SINGOLI: Akhali ts’eli -Shorena Imnadze
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM:The life of a showgirl-Taylor Swift
SINGOLI: Where is my husband- Raye
ALBUM: The art of loving- Olivia Dean
SINGOLI nazionali: Léte Léte- Trannos, SNIK, FY
SINGOLI internazionali Last Christmas-. Wham
ALBUM: Channel Orange- Frank Ocean
SINGOLI:Killeagh-Kingfishr
ALBUM: Halcyon-Kingfishr
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM: Nú stendur mikið til-Sigurður Guðmundsson, Memfismafían
SINGOLI nazionali- Meda Bedioni-Eyal Golan
SINGOLI Internazionali: Where is my husband? – Raye
ALBUM: IMAGINE Festival 2025- Interpreti Vari
SINGOLI:L’amore non mi basta- Emma
ALBUM: Tutta vita (Sempre) -Olly
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: Piss in the wind- Joji
SINGOLI: Where is my husband? -Raye
ALBUM: 1000 Bars -Heronwater
SINGOLI: Phantom-Rico Ace, EsDeeKid
ALBUM: Rebel- EsDeeKid
SINGOLI:Last Christmas- Wham
ALBUM: The life of a showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Gone, gone, gone- David Guetta, Taddy Swims, Tones & I
ALBUM: Green Noise Waterfall-Spritual in Green
SINGOLI nazionali Sbejha-The Travellers
SINGOLI internazionali:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM:The life of a showgirl-Taylor Swift
SINGOLI:Wild-Albert Brite
ALBUM: What we have- VEKY
SINGOLI: Ljube- Sergej Ćetković
SINGOLI:Snowman- Sia
ALBUM: Tobias Sten- Tobias Sten
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM: The life of a showgirl-Taylor Swift
SINGOLI: Turn The Lights Off -Justė, Jaxstyle, Jon Norgreen
ALBUM: LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY-Taco Hemingway
SINGOLI: Posso Ate Nao Te Dar Flores-:DJ Japa NK, MC Jacare, MC Meno K, MC Ryan SP & DJ DAVI DOGDOG
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI nazionali: 7 Zile- Florianrus ft Inna
SINGOLI internazionali: Golden-Huntr/X
ALBUM: Studio 54 – NOUA UNSPE
SINGOLI Noch’ schastlivykh nadezhd-Nikolay Baskov, Larisa Dolina, Dima Bilan, Yulianna Karaulova, Khor Akademii Igorya Krutogo
ALBUM: Natsional’nost’: net-Oxxxymiron
RADIO: Esibizionista- Annalisa
SINGOLI nazionali: Tec 9 -Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI internazionali: Gone, gone, gone- David Guetta, Taddy Swims, Tones & I
ALBUM:U Krug-Vekac
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Mokra radost – Mi2
SINGOLI internazionali: The fate of Orphelia – Taylor Swift
ALBUM:The life of a showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:La perla- Rosalía, Yahritza y Su Esencia
ALBUM: Lux-Rosalia
SINGOLI: Last Christmas- Wham
ALBUM: Julen är här- Tommy Körberg
SINGOLI:Last Christmas- Wham
ALBUM:Christmas-Micheal Bublé
SINGOLI:Cikmaz bir sokakta-Semicenk
ALBUM: The life of a showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Ne p’yana Zakokhana- Alena Omargalieva
ALBUM: Kolyadky-Interpreti vari
SINGOLI: Wham-Last Christmas
ALBUM: Christmas-Micheal Bublé