Top of the charts: Taylor Swfit si riprende il comando, anche negli album

di · 4 Gennaio 2026

🇦🇱
SINGOLI:Ghetto-Don Xhoni, Vinz & Stealth
ALBUM:Plus ultra-Buta

🇦🇲
SINGOLI: Zhiganskaya-Jakone & Kiliana
ALBUM: Love revolution-Brunette

🇦🇹
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM:The life of a showgirl-Taylor Swift

🇦🇩
RADIO: Entrevista-Solitario

🇦🇿
SINGOLI:Can- Röya & Elçin Cəfərov
ALBUM: Retrograd- Qaraqan

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: The fate of Ophelia- Taylor Swift
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:Gedoe-Pommeljen Thijs
ALBUM Vallonia:Helé 2-Heléna

🇧🇾
SINGOLI:Be Mine- Kamrad
ALBUM: Muse-Jimin

🇧🇬
SINGOLI: Where is my husband? -Raye
ALBUM:V:RGO-Suace Kid 4

🇧🇦
SINGOLI:Crna Ruza -Halid Bešlić

🇨🇿
SINGOLI: Last Christmas-Wham
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna-Buka

🇨🇾
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Panathenaic Stadium Live 2025- Anna Vissi

🇭🇷
SINGOLI nazionali: Božić je tu-Marko Tolja
SINGOLI internazionali: Driving home for Christmas-Chris Rea
ALBUM nazionali:Lipanj, Srpanj, Kolovoz-Urban& 4
ALBUM internazionali:Christmas-Micheal Bublè

🇩🇰
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM: Christmas-Micheal Bublè

🇪🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: PROBLEEMID PARADIISIS-Sadu

🇫🇮
SINGOLI: :Alcoholic- Averagekidluke
ALBUM: Unitas Sigma- Interpreti vari

🇫🇷
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM Le Nord se souvient (L’Odyssée) – Gims

🇬🇪
SINGOLI: Akhali ts’eli -Shorena Imnadze

🇩🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM:The life of a showgirl-Taylor Swift

🇬🇧
SINGOLI: Where is my husband- Raye
ALBUM: The art of loving- Olivia Dean

🇬🇷
SINGOLI nazionali: Léte Léte- Trannos, SNIK, FY
SINGOLI internazionali Last Christmas-. Wham
ALBUM:  Channel Orange- Frank Ocean

🇮🇪
SINGOLI:Killeagh-Kingfishr
ALBUM: Halcyon-Kingfishr

🇮🇸
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM: Nú stendur mikið til-Sigurður Guðmundsson, Memfismafían

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Meda Bedioni-Eyal Golan
SINGOLI Internazionali: Where is my husband? – Raye
ALBUM: IMAGINE Festival 2025- Interpreti Vari

🇮🇹
SINGOLI:L’amore non mi basta- Emma
ALBUM: Tutta vita (Sempre) -Olly

🇰🇿
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: Piss in the wind- Joji

🇱🇻
SINGOLI: Where is my husband? -Raye
ALBUM: 1000 Bars -Heronwater

🇱🇹
SINGOLI: Phantom-Rico Ace, EsDeeKid
ALBUM:  Rebel- EsDeeKid

🇱🇺
SINGOLI:Last Christmas- Wham
ALBUM: The life of a showgirl- Taylor Swift

🇲🇰
SINGOLI: Gone, gone, gone- David Guetta, Taddy Swims, Tones & I
ALBUM: Green Noise Waterfall-Spritual in Green

🇲🇹
SINGOLI nazionali Sbejha-The Travellers
SINGOLI internazionali:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM:The life of a showgirl-Taylor Swift

🇲🇩
SINGOLI:Wild-Albert Brite
ALBUM: What we have- VEKY

🇲🇪
SINGOLI: Ljube- Sergej  Ćetković

🇳🇴
SINGOLI:Snowman- Sia
ALBUM:  Tobias Sten- Tobias Sten

🇳🇱
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM: The life of a showgirl-Taylor Swift

🇵🇱
SINGOLI: Turn The Lights Off -Justė, Jaxstyle, Jon Norgreen
ALBUM:  LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY-Taco Hemingway

🇵🇹
SINGOLI: Posso Ate Nao Te Dar Flores-:DJ Japa NK, MC Jacare, MC Meno K, MC Ryan SP & DJ DAVI DOGDOG
ALBUM:Lux-Rosalia

🇷🇴
SINGOLI nazionali:  7 Zile- Florianrus ft Inna
SINGOLI internazionali: Golden-Huntr/X
ALBUM: Studio 54 – NOUA UNSPE

🇷🇺
SINGOLI Noch’ schastlivykh nadezhd-Nikolay Baskov, Larisa Dolina, Dima Bilan, Yulianna Karaulova, Khor Akademii Igorya Krutogo
ALBUM: Natsional’nost’: net-Oxxxymiron

🇸🇲
RADIO: Esibizionista- Annalisa

🇷🇸
SINGOLI nazionali:  Tec 9 -Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI internazionali: Gone, gone, gone- David Guetta, Taddy Swims, Tones & I
ALBUM:U Krug-Vekac

🇸🇰
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM:Neviem-Separ

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Mokra radost – Mi2
SINGOLI internazionali: The fate of Orphelia – Taylor Swift
ALBUM:The life of a showgirl- Taylor Swift

🇪🇸
SINGOLI:La perla- Rosalía, Yahritza y Su Esencia
ALBUM: Lux-Rosalia

🇸🇪
SINGOLI: Last Christmas- Wham
ALBUM: Julen är här- Tommy Körberg

🇨🇭
SINGOLI:Last Christmas- Wham
ALBUM:Christmas-Micheal Bublé

🇹🇷
SINGOLI:Cikmaz bir sokakta-Semicenk
ALBUM: The life of a showgirl- Taylor Swift

🇺🇦

SINGOLI:  Ne p’yana Zakokhana- Alena Omargalieva
ALBUM: Kolyadky-Interpreti vari

🇭🇺
SINGOLI: Wham-Last Christmas
ALBUM: Christmas-Micheal Bublé

