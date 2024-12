“Tengo un pensamiento”, il ritorno discografico di Amaia

Un paio di anni di produzioni più diradate nel tempo, per riposizionare la carriera artistica. Ma ora a 26 anni da compiere Amaia Romero è pronta a tornare sulle scene con un nuovo album. La cantante navarra, lanciata da Operacion Triunfo e che poi ha rappresentato la Spagna all’Eurovision insieme a quello che allora era anche il suo compagno di vita, ovvero Alfred Garcia col brano “Tu cancion“, si rilancia con una delicata ballata dal titolo “Tengo un pensamiento”.

Il terzo album è in uscita il 31 Gennaio e l’obiettivo è riprendersi la scena, visto che dopo i larghi successi dell’album di debutto “Pero No Pasa Nada” (disco d’oro) e i due dischi di platino sia col brano eurovisivo che con un altro brano dell’album, la seconda produzione non è andata altrettanto bene. Sono arrivati altri due dischi d’oro, è vero, ma con altrettanti duetti, uno col singolo “”La canción que no quiero cantarte”, insieme con Aitana- la grande sconfitta di quella edizione di Operacion Triunfo -, incluso nel secondo lavoro e l’altro col banger “Asì bailaba” insieme con Rigoberta Bandini, del quale parlammo qui. Ma adesso l’obiettivo è tornare pienamente al centro del mainstream.

