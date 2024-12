Il nostro Buon Natale con “Pater Noster qui ES”, la preghiera rock scritta per il Giubileo appena iniziato

Natale speciale quello di quest’anno particolarmente per il mondo cattolico perchè ieri sera Papa Francesco ha aperto la prima delle quattro porte Sante, quella di San Pietro. Da qui al 5 Gennaio toccherà anche alle altre tre sparse per la capitale: San Giovanni, Santa Maria Maggiore e San Paolo, più quella speciale, che verrà aperta domani, al carcere di Rebibbia.

Inizia dunque il Giubileo, l’evento che cade in via ordinaria ogni 25 anni e che porterà 30 milioni di pellegrini nella capitale. Noi vogliamo celebrare l’evento con questo progetto nato proprio per il Giubileo. Si tratta di “Pater Noster qui ES”, una versione rock della classica preghiera della cristianità, che proprio per essere compresa in tutto il Mondo viene cantata in latino dal cantautore Ivan Nogarotto. Dunque progetto perfetto anche per il nostro sito che va al di là delle barriere linguistiche: “Non sono credente ma credo in Papa Francesco“, dice l’autore.

Nel video, una vecchia conoscenza: la giovane suora danzante è infatti Giorgia Schirone (già nel team di Fiorello a Viva Rai2) che spiega:

L’iniziativa porta in sé aria di novità trascinando la mia generazione verso questo mondo spirituale, contagiandola positivamente

Nogarotto aveva già lavorato in occasione del precedente Giubileo, quello straordinario del 2015, quando scrisse “Pope is Pop”, un brano dedicato allo spirito popolare del Papa e organizzò il primo flash mob della storia in un carcere italiano (Rebibbia) facendo ballare insieme detenute di diverse religioni, cattolica, musulmana, ortodossa e atee, tutte in nome del Papa, dando un forte messaggio di pace tra culture differenti. Dice l’autore:

La musica e il ballo sono linguaggi universali che hanno il potere di unire culture distanti, perché arrivano direttamente al cuore, senza filtri

Da parte nostra, come sempre, giunga a tutti voi che ci leggete il più sincero augurio di un Natale sereno. Per chi crede, appunto, sarà un Natale speciale, perchè come dice Papa Francesco:

“ Giubilei sono momenti preziosi per fare il punto della nostra vita, sia come singole persone che come comunità. Sono inoltre occasioni di riflessione, di raccoglimento e di ascolto di ciò che lo Spirito Santo oggi ci dice

Che sia un dunque un Natale di speranza, quella della Luce di Cristo che viene al mondo per salvarci aiuti a superare questo momento complesso ed in generale tutti i momenti duri della vita. Per tutti, in generale, che sia una straordinaria giornata di relax e di stacco dallo stress quotidiano, da dedicare alle persone a noi più care. La musica come sempre su questo sito, non si ferma mai.

