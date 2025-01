Top of the charts: Billie Eilish, Linkin Park e il duetto Lady Gaga-Bruno Mars protagonisti

SINGOLI: Zjerm- Shkodra Elektronike

ALBUM: The Absolute vol 2. -Dafina Zeqiri





SINGOLI: Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: From Zero- Linkin Park



SINGOLI: Can ol- Aygün Kazımova

ALBUM:SZN- OG Buda



SINGOLI Fiandre: That’s so true- Gracie Abrams

SINGOLI Vallonia:Ma meilleure ennemie- Stromae & Pomme

RADIO Germanofona: The emptiness machine-Linkin Park

ALBUM Fiandre: Hit me hard and soft – Billie Eilish

ALBUM Vallonia:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM:Muse- Jimin



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Lil Baby- Wham



SINGOLI:Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj

ALBUM: Bieber Fever Tour Life – Calin



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Lil Baby- Wham



SINGOLI nazionali Sretan Božić ljubavi- Noelle

SINGOLI internazionali: Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM nazionali:Dnevnik Velikog Perice- Interpreti Vari

ALBUM internazionali:Live From The Royal Albert Hall- Dua Lipa



SINGOLI:Sammen- Marstein & Annika

ALBUM: SOS-SZA



SINGOLI: Birds of a feather- Billie Eilish

ALBUM: SZN- OG Buda



SINGOLI: Menestys on paras tapa kostaa -Ares

ALBUM: Kunpa oisin kertonut -Mirella



SINGOLI:Nanani Nanana- Gazo

ALBUM Le Nord se souvient- Gims



SINGOLI:V Ekstaze-Misha Xramovi



SINGOLI:Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM: From Zero-Linikin Park



SINGOLI: That’s s true- Gracie Abrams

ALBUM:Diamonds-Elton John



SINGOLI nazionali: Τamam-Sin Laurent, RACK

SINGOLI internazionali Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM:P.O.P-Marina Satti



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM:Stick season- Noah Kahan



SINGOLI: Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Vogguvisur-Hafdis Huld



SINGOLI nazionali: Superman-Idan Amid

SINGOLI Internazionali: Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM: Hadrach leshvil hizhav- Ravid Plotnik



SINGOLI:Ayahuasca – Simba La Rue & Tony Effe

ALBUM: È finita la pace- Maracash



SINGOLI Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM: SZN- OG Buda



SINGOLI: Jeigu Žinai Ko Tu Nori- Adomas Vyšniauskas

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI: Last Christmas- Wham

ALBUM: Lil Baby- Wham



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Goat Season: Final Chapter- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI nazionali:Crying alone in a saturday night – Shaun Farrugia

SINGOLI internazionali:Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI: I adore U – Hugel, Topic, Arash ft Deacolm

ALBUM:SZN- OG Buda



SINGOLI:That’s true- Gracie Abrams

ALBUM: Short’n sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI: Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Hit me hard and soft- Billie Eilish



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Kiedy Mówi Do Mnie Wiatr -PIH & DJ Creon



SINGOLI: Oh Garota Eu Quero Voce So Pra Mim -Oruam, Ze Felipe & MC Tuto Featuring DJ LC da Roca, MC K9, MC Rodrigo do CN & mc pl alves

ALBUM: Carta de Alforria- Plutonio



SINGOLI nazionali: Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

SINGOLI internazionali: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI: Night Of Happy Hopes- Nikolay Baskov & Larisa Dolina & Yulia Kalauskova

ALBUM: SZN- OG Buda



RADIO:Posti vuoti – Coma_Cose



SINGOLI nazionali: Bass-Jala Brat & Buba Corelli

SINGOLI internazionali: The door- Teddy Swims

ALBUM:Goat Season: Final Chapter- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI: Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj

ALBUM: Impostor Syndrom- Viktor Sheen



SINGOLI nazionali: Hin – Mi2

SINGOLI internazionali: That’s so true – Gracie Abrams

ALBUM: Goat Season: Final Chapter- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI: Capaz (Merengueton) -Yorghaki & Alleh

ALBUM: Todos es posible en Navidad- David Bisbal



SINGOLI:Längsten- Bolaget

ALBUM:Somla med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: From Zero – Linkin Park



SINGOLI:Canin beni çekti- Melike Şahin

ALBUM:Manifesto-Ati 242

SINGOLI: Vrubai – Parfeniuk

ALBUM: SZN- OG Buda



SINGOLI Pannonia- DESH x Young Fly x Azahriah

ALBUM: Hop-Stray Kids

