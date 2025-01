Eurovision 2025: nel team dei conduttori anche Michelle Hunziker

Alla Novartis Arena di Basilea è andata una conferenza stampa per annunciare il team di conduttori dell’Eurovision Song Contest 2025, in programma nella città svizzera dal 13 al 17 Magigo prossimi alla St.Jakobshalle: si tratta di Sandra Studer, Hazel Brugger e Michelle Hunziker.

I nomi giravano già da qualche giorno, anticipati dal tabloid svizzero Blick e ora trovano conferma. Il nome di Michelle Hunziker ovviamente ha subito creato grande hype fra i fan italiani. Alla showgirl ticinese il compito di affiancarsi alle altre due colleghe per la sola finale. Nata a Sorengo nel 1977 dalla metà degli anni ’90 è un volto popolarissimo dei canali Mediaset. Nel suo curriculum c’è anche la conduzione di due Festival di Sanremo, nel 2007 con Pippo Baudo e nel 2018 con Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino.

La Hunziker oltre a quella in Italia vanta una carriera parallela alla tv tedesca (RTL, ZDF, Das Erste). Ha condotto diversi programmi musicali e di intrattenimento tra cui – più recentemente – uno speciale dedicato a Udo Jürgens, vincitore dell’Eurovision Song Contest 1966.

In una conferenza stampa nella quale il conduttore e gli ospiti hanno alternato l’inglese, il tedesco e il francese, Michelle Hunziker ha parlato anche in italiano, rivolgendosi proprio al pubblico del Bel Paese:

Sono contentissima di salutare anche tutti gli italiani che sono qua e che ci guarderanno e sono anche felice, in questo caso dobbiamo dirlo, che la Svizzera ha vinto tre volte e anche l’Italia ha vinto tre volte l’Eurovision quindi siamo connessi tra i nostri paesi e sono davvero felice.

Per Sandra Studer si chiude un cerchio visto che la sua carriera artistica iniziò proprio all’Eurovision: col cognome artistico Simò, appena ventiduenne prese parte alla famigerata edizione di Roma 1991 con il brano “Canzone per te” chiudendo con onorevolissimo quinto posto. Oggi è principalmente conduttrice

Hazel Brugger, nata nelgi Usa nel 1993, è una poetessa, stand-up comedian e presentatrice con doppio passaporto svizzero e statunitense. Cresciuta a Zurigo e ora residente a Darmstadt, negli ultimi 9 anni si è affermata come una delle più pungenti cabarettiste di Germania e Svizzera vincendo nel 2024 il German Cabaret Award come “Miglior stand-up comedian”. È una grande appassionata dell’Eurovision Song Contest.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eurovision Song Contest (@eurovision)

Annunciati anche i due conduttori che presenteranno lo show parallelo che andrà in onda live a pochi metri dall’arena, allo stadio di Basilea: ci saranno concerti, eventi collaterali e il 17 Maggio verrà trasmessa su maxischermo la finale per tutti coloro che non riusciranno ad avere i biglietti per l’arena: si tratta di Sven Epiney e Mélanie Freymond.

Il primo è il nome celebre dell’Eurovision svizzero, più volte conduttore della finale nazionale, Die Grosse Entscheidunsschow, la seconda è una giornalista e conduttrice della tv svizzera di lingua francese. Sven Epiney e Mélanie Freymond saranno anche gli spokeperson della Svizzera, infatti durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2025 si collegheranno dall’Arena Plus per dare i voti della giuria svizzera.

L’Arena Plus, allestita appunto allo stadio di Basilea: verrà realizzato un grande cubo al centro del terreno di gioco, con 4 maxischermi su ogni lato per permettere una visione ottimale per tutti i 36.000 spettatori. Sulla sommità di questa struttura è posto il palco dal quale si esibiranno gli artisti invitati dagli organizzatori

Mi piace: Mi piace Caricamento...