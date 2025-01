“Altes Spiel, neues Glück”, il ritorno dello schlager di Petra Frey

Ricompare dopo cinque anni di assenza dalle scene Petra Frey, uno dei nomi di maggior spessore della scena schlager austriaca. Nel 1994, appena sedicenne, ha rappresentato il suo Paese di origine all’Eurovision Song Contest col brano “Für den Frieden der Welt”.

A 46 anni si ripresenta con un brano nel suo stile dal titolo “Altes spiel, neues Gluck” (vecchio gioco, nuova fortuna) video molto semplice ma nel quale emerge tutta la sensualità di una bellissima donna che non ha bisogno di grandi orpelli e con un singolo schlager nel solco della tradizione di lingua tedesca. Dal 2015, anno del suo ultimo album, Petra Frey ha pubblicato quasi esclusivamente singoli ma è stata una presenza costante non solo nelle radio ma anche in tv e nei live, duettando con quasi tutti i maggiori nomi della scena schlager e partecipando anche alla versione austriaca di “Ballando con le stelle”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...