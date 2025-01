Singoli e album più venduti in Francia nel 2024: trionfano Gims e Werenoi

Gims, già Maitre-Gims, il rapper franco-congolese è il campione di vendite nel 2024 in Francia con ben due brani in classifica. E c’è anche il fratello Booba. Battuto a sorpresa, solo terzo, il fenomeno Carbonne, ancora più indietro Pierre Garnier. Fra gli album vince il franco-camerunense Werenoi.

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN FRANCIA NEL 2024

1. Spider- Gims, Dystinct 🇫🇷🇨🇩

2. Petit gènie – Jungeli 🇫🇷

3. Imagine- Carbonne 🇫🇷

4. Beautiful things – Benson Boone 🇺🇸

5. Sois pas timide- Gims 🇫🇷🇨🇩

6. Ceux qu’on était- Pierre Garnier 🇫🇷

7. Dolce Camara- Booba 🇫🇷🇨🇩

8. Gata only- Floyymenor, Cris MJ 🇨🇱

9. The sound of silence (Cyril remix)- Disturbed 🇺🇸

10.I love you – Dadju, Tayc 🇫🇷

I 10 ALBUM PIU’ VENDUTI IN FRANCIA NEL 2024

1.”Pyramide” – Werenoi – (276.900 copie) 🇫🇷

2. Chambre 140 – PLK (262.500) 🇫🇷

3. Babel Babel – Indochine (176.700 ventes) 🇫🇷

4. Hit Me Hard And Soft. Billie Eilish (173.000) 🇺🇸

5. Chaque seconde-. Pierre Garnier (172.700) 🇫🇷

6. La symphonie des éclairs- Zaho de Sagazan (158.600) 🇫🇷

7. A la vie à la mort- SDM (153.300) 🇫🇷

8. On a 35 ans- Les Enfoirés (152.900) 🇫🇷

9. The Tortured Poets Department- Taylor Swift (152.800) 🇺🇸

10.Mise à jour- Jul (137.000) 🇫🇷

