Eurovision 2025: le scelte di Lussemburgo, Francia, Grecia e Austria: c’è la stella Louane

Altri quattro Paesi hanno scelto i rispettivi rappresentanti per l’Eurovision 2025 in programma dal 13 al 17 Maggio 2025 al St.Jakobshalle di Basilea. Finale nazionale in Lussemburgo: il Luxembourg Song Contest ha incoronato la venticinquenne Laura Thorn, vocalist e insegnante di canto. “La Poupée monte le son” celebra i 60 anni della vittoria di France Gall per il Lussemburgo con “Poupée de cire poupée de son“, con un altro brano sull’autodeterminazione femminile. Il brano è un inno per inno a tutte le donne manipolate dai propri partner o dai datori di lavoro, con l’invito ad alzare il volume della propria voce e dichiarare di non avere alcuna intenzione di essere trattate come “bambole di pezza o di plastica”, definendo questo come l’eco di una nuova generazione.

In Grecia invece il ritorno della finale nazionale ha per così dire partorito un topolino. Perchè al di là del messaggio forte – e che farà sicuramente discutere vista la presenza in gara di un Paese turcofono, l’Azerbaigian – “Asteromata” di Klavdia Papadopoupolu è molto debole. L’artista, lanciata nel 2018 da The Voice of Greece in cui era nel team di Helena Paparizou. Il brano, tradotto come “Occhi di stelle”, è ispirato nelle parole al genocidio dei Greci nel Ponto per mano dei turchi dell’Impero Ottomano tra il 1914 ed il 1923. Sarà sicuramente motivo di discussione, dal momento che è un atto che il popolo turco tutt’ora rinnega.

Colpo grosso della Francia che invece ha chiamato nientemeno che Louane. Ne abbiamo parlato spesso qui: si tratta del nome femminile più popolare e forte degli ultimi anni (qui le note sull’artista, pubblicate dal sito partner EurofestivalNews). I numerosi dischi di diamante vinti e la grande popolarità in tutta l’area francofono ne fanno una delle artiste sulla carta favorite, anche se ovviamente bisognerà attendere la canzone. L’Austria invece ha selezionato JJ; al secolo Johannes Pietsch, controtenore, ex partecipante a The Voice UK, al primo singolo (come Laura Thorn).

Prima Semifinale

Prima metà:

Svezia

Ucraina

Slovenia

Islanda

Estonia

Polonia

Portogallo

Seconda metà:

Paesi Bassi- Claude

Azerbaigian

Albania – Skodra Elektronike con “Zjerm”

San Marino

Belgio

Cipro- Theo Evan

Croazia

Norvegia

Paesi del “Big 5” che votano durante la prima semifinale:

Svizzera

Italia

Spagna

Seconda Semifinale

Prima metà:

Austria- JJ

Lituania

Armenia

Montenegro- Nina Žižić con “Dobro dosli”

Grecia- Klavdia con “Asteromata”

Irlanda

Australia

Lettonia

Seconda metà:

Cechia – Adonx con “”Kiss Kiss Goodbye”

Israele- Yuval Raphael

Malta

Finlandia

Danimarca

Lussemburgo- Laura Thorn con “La poupée monte le son”

Georgia

Serbia

Paesi del “Big 5” che votano durante la prima semifinale:

Francia- Louane

Germania

Regno Unito.

Mi piace: Mi piace Caricamento...