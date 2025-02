“Better man”: il rilancio di Malik Harris è ancora nel segno delle ballad

Ritorna un artista che su queste colonne è sempre piaciuto e che invece purtroppo non è riuscito ad ottenere il riscontro che avrebbe meritato. Parliamo di Malik Harris, il cantautore tedesco di origine statunitense che nel 2022, ha chiuso all’ultimo posto all’Eurovision 2022 con la ballata “Rockstars”.

Torna con un nuovo singolo molto fresco e radiofonico, dal titolo “Better man” che lo conferma su un genere non semplice, forse anche leggermente vintage, ma che ha ancora un ottimo appeal, quello delle ballate pop midtempo. C’è da dire che in questi due anni, nonostante l’insucesso (ma non a livello discografico, col brano comunque disco d’oro), Harris ha comunque messo in moto una bella serie di collaborazioni

La più recente delle quali e forse anche la migliore, quella con i sudafricani Mi Casa, nel brano “Who Cares”, una bella contaminazione che gli ha permesso fra l’altro anche di varcare i confini europei. Ma merita un ascolto anche “Promise”, decisamente più ritmato rispetto a “Better man” ma sempre molto anni 90 nel sound.

Mi piace: Mi piace Caricamento...