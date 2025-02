Top of the charts: svettano The Weeknd, Central Cee e il duetto Rosè & Bruno Mars

SINGOLI: Princeshë-Gjesti

ALBUM: Koleksioni 17-24 – Buta





SINGOLI: Cry for me – The weeknd

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM:Neujahrskonzert 2025 – New Year’s Concert-Wiener Philharmoniker / Riccardo Muti



SINGOLI: Can ol- Aygün Kazımova

ALBUM:Can’t rush greatness- Central Cee



SINGOLI Fiandre: That’s so true- Gracie Abrams

SINGOLI Vallonia:Apt- Rosè & Bruno Mars

RADIO Germanofona: The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM Fiandre: Can’t rush greatness- Central Cee

ALBUM Vallonia:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI: I like it- Alesso ft Nate Smith

ALBUM:Muse- Jimin



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI:Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj

ALBUM: Bieber Fever Tour Life – Calin



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI nazionali Andeo – Hiljson Mandela x Miach

SINGOLI internazionali: Bad dreams- Teddy Swims

ALBUM nazionali:Spašavanje Turista U Japankama Na Biokovu- Banda Turizma

ALBUM internazionali:The Human Fear- Franz Ferdinand



SINGOLI:Du ligner din mor – Benjamin Hav ft Lukas Graham

ALBUM: Måner en min ven – Mas



SINGOLI: Forever young- David Guetta ft Alphaville & Ava Max

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI: Menestys on paras tapa kostaa -Ares

ALBUM: Apathia -Ares



SINGOLI:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

ALBUM DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI:V Ekstaze-Misha Xramovi



SINGOLI:Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM: Can’t rush greatness- Central Cee



SINGOLI: Messy -Lola Young

ALBUM:Can’t rush greatness- Central Cee



SINGOLI nazionali: Fotìa- Sicario, Beyond

SINGOLI internazionali DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

ALBUM:Gold-Abba



SINGOLI:That’s s true- Gracie Abrams

ALBUM:Can’t rush greatness- Central Cee



SINGOLI: Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Vogguvisur-Hafdis Huld



SINGOLI nazionali: Gaulia –Itzik Eshel & Yuval Taib

SINGOLI Internazionali: Man down- Rihanna

ALBUM: Lechanim shborim- Omer Adam



SINGOLI:Gli sbandati hanno perso – Marracash

ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI Messy -Lola Young

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI:Vienas- Free Finga

ALBUM: Plastika- Free Finga



SINGOLI:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI:Messy-Lola Young

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI nazionali:SFeelings for you -Klingande & Shaun Farrugia

SINGOLI internazionali:Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM:Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI: Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

ALBUM:Can’t rush greatness- Central Cee



SINGOLI:Fanga av ein stormvind (dallo show Hver gang vi mØtes)- Kjartan lauritzen,

ALBUM:Can’t rush greatness- Central Cee



SINGOLI: Ga dan!- Roxy Dekker

ALBUM: Can’t rush greatness- Central Cee



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM:MUZYKA KOŃCA ŚWIATA-Kartky



SINGOLI: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI nazionali: Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

SINGOLI internazionali: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Vechnyy dvigatel’- ATL & Ka tet



RADIO:Gli sbandati hanno perso – Marracash



SINGOLI nazionali: Bass-Jala Brat & Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM:Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI: La La La – Naughy Boy & Sam Smith

ALBUM: S.A.M.O -Saul



SINGOLI nazionali: Valentinova pesem – Jan Plestenjak

SINGOLI internazionali: Good news – Shaboozey

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI:Lucky Luciano- 23

ALBUM:Lost tapes- Yasin



SINGOLI: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

ALBUM: Twisted Hearts Club-Pegasus



SINGOLI:Canin beni Cekti -Melike Sahin

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd

SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI Csurran, cseppen- Majka

ALBUM: Orgonabokor- Manuel

