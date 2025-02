Sanremo 2025: il festival va di corsa, ma con metà canzoni sembra lento. E sul voting… (VIDEO)

Come è possibile che una serata televisiva che ha rispettato i tempi e addirittura è finita in anticipo sia sembrata infinitamente più lunga della prima che è durata lo stesso tempo esatto? Semplice, basta dimezzare le canzoni e allungare il brodo con roba inutile. Conti prosegue la Baudizzazione del festival tornando all’antico: canzoni meno radiofoniche, nessuna polemica, tutto più rassicurante.

E intanto, si registrano due fatti: Tony Effe prima vittima delle classifiche, completamente snobbato anche dal suo pubblico e i Maneskin ignorati nelle due sere in cui singoli componenti della band sono stati ospiti sul palco dell’Ariston: il nome della band romana che da Sanremo è partita alla conquista del Mondo, non è stato mai pronunciato.

Scoppia la grana del voto: in sala stampa fanno giustamente notare che con l’attuale meccanismo, il voto di giornalisti, radio, tv e siti web conta molto meno del televoto, che invece dovrebbe pesare lo stesso. Come ne uscirà Conti? E soprattutto: quale sarà l’effetto sul voto finale del fatto che l’ordine effettivo di classifica non viene mai annunciato? Ma occhio, intanto, alle scommesse:un titktoker sta invitando a votare in massa Rocco Hunt per influenzare la classifica finale.

Il nostro videoeditoriale

QUI ANCHE IL RESOCONTO DI BEPPE DAMMACCO

