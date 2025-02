Top of the Charts: arriva come un ciclone il nuovo album di PARTYNEXTDOOR & Drake

SINGOLI: Paranoia -Finem & Solo

ALBUM:Çka Ki Mu Bo Kur T’rritesh?-Bletapertace



SINGOLI: Not like us- Kendrick Lamar

ALBUM: Alisher -Morgenshtern



SINGOLI: Wackelkontakt -Oimara

ALBUM:Wimpernschlag- Rainhard Fendrich



SINGOLI:Not like us- Kendrick Lamar

ALBUM:Alisher -Morgenshtern



SINGOLI Fiandre: Apt- Rosè & Bruno Mars

SINGOLI Vallonia:Apt- Rosè & Bruno Mars

RADIO Germanofona: Trail of destruction- Kim Wilde

ALBUM Fiandre: Hurry Up Tomorrow- The weeknd

ALBUM Vallonia:GNX- Kendrick Lamar



SINGOLI:Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

ALBUM:Muse- Jimin



SINGOLI: Bad dreams- Teddy Swims

ALBUM: $ome $exy $ongs 4 U- PARTYNEXTDOOR & Drake



SINGOLI:Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj

ALBUM: Impostor syndrom – Viktor Sheen



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Alisher -Morgenshtern



SINGOLI nazionali Ako ne znaš šta je bilo-Marko Perković Thompson i Hrvatske Ruže

SINGOLI internazionali: Bad dreams- Teddy Swims

ALBUM nazionali:Tajni Grad- Haustor

ALBUM internazionali:Rome- The National



SINGOLI:Blodigt-Anton Westerlin ft Annika

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI: Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Alisher -Morgenshtern



SINGOLI: Rehellisesti- JVG

ALBUM: Apathia -Ares



SINGOLI:Ciel- Gims

ALBUM Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI:V Ekstaze-Misha Xramovi



SINGOLI:Wackelkontakt -Oimara

ALBUM: Schluss mit lustig- Finch



SINGOLI: Messy -Lola Young

ALBUM:Lover (Live from Paris)- Taylor Swift



SINGOLI nazionali: Fotìa- Sicario, Beyond

SINGOLI internazionali Cry for me – The Weeknd

ALBUM:Carpenters Gold- Carpenters



SINGOLI:Messy -Lola Young

ALBUM:Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Vogguvisur-Hafdis Huld



SINGOLI nazionali: Prot yach anach – Jonathan Sheinfeld

SINGOLI Internazionali: Messy -Lola Young

ALBUM: Gitra velanishum-Osher Cohen



SINGOLI:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

ALBUM: Il corpo umano vol.1- Jovanotti



SINGOLI Messy -Lola Young

ALBUM: Alisher -Morgenshtern



SINGOLI:Abracadabra-Lady Gaga

ALBUM: Sutemos- Jessica Shy



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: $ome $exy $ongs 4 U- PARTYNEXTDOOR & Drake



SINGOLI:Messy-Lola Young

ALBUM: $ome $exy $ongs 4 U- PARTYNEXTDOOR & Drake



SINGOLI nazionali:Feelings for you – Klngande & Shaun Farrugia

SINGOLI internazionali:Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM: $ome $exy $ongs 4 U- PARTYNEXTDOOR & Drake



SINGOLI: Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

ALBUM:Alisher -Morgenshtern



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM:Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI: Beetje van mij- Antoon

ALBUM: GNX-Kendrick Lamar



SINGOLI: Walk with me – Felix Jaehn, Shouse

ALBUM:Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI: Oh Garota Eu Quero Voce So Pra Mim -Oruam, Ze Felipe & MC Tuto Featuring DJ LC da Roca, MC K9, MC Rodrigo do CN & mc pl alves

ALBUM: $ome $exy $ongs 4 U- PARTYNEXTDOOR & Drake



SINGOLI nazionali: Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

SINGOLI internazionali: Forever young – David Guetta, Alphaville, Ava Max

ALBUM: $ome $exy $ongs 4 U- PARTYNEXTDOOR & Drake



SINGOLI: Egoistka-Zivert

ALBUM: Alisher -Morgenshtern



RADIO:Fuorionda-Jovanotti



SINGOLI nazionali: Bass-Jala Brat & Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM:Goat Season: Final Chapter- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI: Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd



SINGOLI nazionali: Papir – Eva Kovačič

SINGOLI internazionali: Messy – Lola Young

ALBUM: $ome $exy $ongs 4 U- PARTYNEXTDOOR & Drake



SINGOLI: Nuevayol- Bad Bunny

ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny



SINGOLI:Bullerby ar dod- Simon Superti

ALBUM:Somna Med Humland Djodjj- Humland Djodjj



SINGOLI: Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Tag & Nacht- Patent Ochsner



SINGOLI:Canin beni Cekti -Melike Sahin

ALBUM: Amortage -Jisoo

SINGOLI: Bam Bam- Misha Miller ft Alex Velea

ALBUM: Alisher -Morgenshtern



SINGOLI Csurran, cseppen- Majka

ALBUM: Hurry Up Tomorrow- The weeknd

