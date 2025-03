“L’ésil et l’asile”, il potente nuovo singolo di Barbara Pravi a sostegno delle donne vittima di violenza

Ritroviamo Barbara Pravi, la cantautrice francese che l’Europa ha scoperto col secondo posto all’Eurovision 2021 dietro ai Maneskin col brano “Voilà”- dopo aver vinto come autrice due Junior Eurovision – e che nel tempo si è confermata come una delle proposte migliori della scena europea.

“L’ésil et l’asile”, uscito l’8 Marzo scorso in occasione della Giornata della Donna, è una chanson nel suo stile che parla di donne ed è una dichiarazione audace contro la violenza domestica. La canzone presenta le voci delle donne del collettivo Arles, uno spazio sicuro per le persone colpite dalla violenza domestica. La canzone fra l’altro esce proprio a sostegno – nelle royalties – di questo progetto.

Mentre lavorava con le donne del collettivo Arles, Barbara ha condiviso quanto profondamente commossa fosse dalle loro storie e di quanto fosse ispirata dalla loro forza. Il testo, del resto è un vero e proprio inno, che celebra la resilienza delle donne e la forza che trovano quando stanno insieme:

Siamo un misto di luoghi

Siamo una miscela di lingue

Siamo una ferita

Siamo una partenza

Stiamo ricostruendo

Siamo territorio

Il 2025 la vede fra l’altro anche consolidasi come attrice nella serie “La Rebelle : les Aventures de la jeune George Sand” in onda sulla televisione belga di lingua francese. Si tratta della prima esprerienza in una fiction dopo aver partecipato anche ad un film

Mi piace: Mi piace Caricamento...