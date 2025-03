The Voice Senior: da Domenica In e Sanremo 91, entra Anna Vinci

Un altro nome di rilievo entra a The Voice of Italy Senior dopo Luca Virago. Si tratta di Anna Vinci.

Il nome può dire poco ma in realtà si tratta di una cantante e attrice con una lunga scia di performance fra teatri e programmi televisivi. L’Italia l’ha conosciuta fra il 1988 e il 1991 nell’ambito delle Compilations, il gruppo canoro femminile che faceva parte del cast di Domenica In (e che inizialmente comprendeva anche tre artiste poi diventate celebri da soliste come Flavia Astolfi, Nicky Nicolai e Francesca Alotta).

Nella sua presentazione non l’ha detto, ma con le Compilation ha preso parte anche alla sezione Giovani di Sanremo 1991, in sostituzione di Monica Granai, il cui brano risulta non inedito. Ma la canzone “Donne del 2000” non va oltre la serata eliminatoria

Per The Voice Anna Vinci, 60 anni appena compiuti, ha scelto “Never say Goodbye” di Gloria Gaynor. Si gira la sola Arisa che quindi la accoglie in squadra.

