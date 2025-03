“White lies”, il nuovo singolo di Sam Ryder dal sapore retrò

Torna con un nuovo singolo Sam Ryder, il cantautore britannico lanciato dal secondo posto all’Eurovision Song Contest con il brano “Spaceman“, disco di platino e trascinatore dell’album d’esordio “There’s nothing but space, man”.

L’ex Tiktoker esce con un singolo dal titolo “White lies” molto diverso dal solito, che unisce la sua vocalità molto particolari a sonorità retrò. Il testo vede Ryder arrivare alla realizzazione che non è veramente se stesso senza il sostegno di quelli che lo circondano:

I’m down on my knees

I can’t tell my soul another white lie

Like I could replace your love in no time

Nothing to me / I’m all that I need

Don’t worry my baby I’ll be just fine

Oh, there goes another little white lie

I’ll never believe.