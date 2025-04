La nostra Buona Pasqua nel segno della speranza con “You and me” dei Takasa

Ancora un’altra Pasqua triste, ma noi di Euromusica, come sempre, cerchiamo di alleviarla con le note. Mentre ancora si combatte, sia in Ucraina che sui cieli di Gaza e in Israele, il giorno della Risurrezione può davvero essere utile a tutti. Con in fondo lo stesso pensiero: che tutto questo finisca rapidamente e finisca nel modo giusto, con una Pace che sia giusta, per tutti, senza soprusi nè discriminazioni

Per questo abbiamo scelto un brano a doppio senso: “You and me” dei Takasa, l’ensemble svizzera che ha rappresentato la Confederazione all’Eurovision 2013, col brano “You and me”. Takasa è il nome che fu scelto in quanto non era possibile per regolamento presentarsi per ciò che erano ovvero Heilsarmee, l’Esercito della Salvezza, sei musicisti semiprofessionisti parte della grande organizzazione umanitaria di matrice protestante.

Una festa che accomuna cattolici e protestanti e che per chi non crede, come sempre, sarà comunque un momento per mettere un freno al caos della vita quotdiana. Ma il testo del brano, come si diceva, è a doppio senso. Una dichiarazione d’amore, certo. Che può essere per la persona amata, ma anche per Dio:

Quando i tempi si fanno duri

Oro e argento si trasformano in polvere

Le persone costruiscono le loro barricate

Per gelosia e odio

Ma c’è una cosa che non potrebbero mai

Mai e poi mai separare

Lascia che ascolti da vicino e da lontano

È così che dovrebbe essere

Siamo insieme io e te

Niente può separarci

Navigando su un mare in tempesta

Siamo insieme io e te



Come sempre, da tutti noi, i più sinceri auguri per questo giorno: per chi crede, ma anche per chi non crede, appunto, perchè ancora una volta in questo periodo più che mai, resurrezione sia soprattutto sinonimo di ripartenza. In tutti i sensi.

