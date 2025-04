Top of the charts: insieme ad Alex Warren riecco Sabrina Carpenter

SINGOLI: Thana.- Tayna

ALBUM:Pranvere/Vere’25- Buta



SINGOLI: Love reversed- Brunette

ALBUM: Mayhem- Lady Gaga



SINGOLI: Wackelkontakt- Oimara

ALBUM:Schonhauser EP- Zartmann



SINGOLI:L-Macan

ALBUM:Hit me hard and soft – Bille Eilish



SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs

SINGOLI Vallonia: Messy -Lola Young

RADIO Germanofona: Castaways -Milow Feat. Florence Arman

ALBUM Fiandre: #LikeMe – Seizoen 5- #LikeMe Cast

ALBUM Vallonia:Diamant noir- Werenoi



SINGOLI:We Pray- Coldplay ft Little Simz. Burna Boy, Elyanna & Tini

ALBUM:Muse- Jimin



SINGOLI: Anxiety -Doechii

ALBUM: Mayhme -Lady Gaga



SINGOLI: Blaka Blaka – Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI:Mě nedostanou .Hard Rico

ALBUM: Neviem- Separ



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: Ta Lathos Paidia – EP-Dani Gambino & Th Mark



SINGOLI nazionali Moje – Matija Cvek

SINGOLI internazionali: Abracadabra – Lady Gaga

ALBUM nazionali:Dugopolje (Live 2024)- Thompson

ALBUM internazionali:Romance- Fontaines D.C



SINGOLI:Hele vejen- Omar ft Mumle

ALBUM: Short’n sweet – Sabina Carpenter



SINGOLI: Abracadabra – Lady Gaga

ALBUM:Viskholding- Tri dnya dozhdya



SINGOLI: Toisessa elämässä- Lauri Haav

ALBUM:Klondike-Costi



SINGOLI:Ninao- Gims

ALBUM Le Nord se souvient-L’Odyssée – Gims



SINGOLI:V Ekstaze-Misha Xramovi



SINGOLI:Akon- Jazeek

ALBUM: Most valuabel playa – Jazeek



SINGOLI: Ordinary- Alex Warren

ALBUM:God shaped hole – Those damn crows



SINGOLI nazionali: Emmoni Idea- Sicario, Oge, Ivan Greko

SINGOLI internazionali All In -Light, Emis Killa, Drei feat. The Game

ALBUM:Pulse – Pink Floyd



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

ALBUM Short’n sweet – Sabina Carpenter



SINGOLI: LXS- Birnir

ALBUM: Brat -Daniil



SINGOLI nazionali:Reshimat Kaniot – Ness, Stila e Odya

SINGOLI Internazionali: Anxiety – Doechii

ALBUM: Ahava mentzchat Hakel- Eyal Golan



SINGOLI:Neon- Sfera Ebbasta e Shiva

ALBUM: Santana Money Gang – Sfera Ebbasta e Shiva



SINGOLI Azizam- Ed Sheeran

ALBUM: Angel may cry – Kai Angel



SINGOLI Vis vien– Jessika Shy

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

ALBUM: Diamant Noir- Werenoi



SINGOLI:Azizam- Ed Sheeran

ALBUM:Karamela-Biba



SINGOLI nazionali:Kant- Miriana Conte

SINGOLI internazionali:Azizam- Ed Sheeran

ALBUM: 5ive – Davido



SINGOLI: Zvtra – Egor Kreed & Basta

ALBUM: Angel May Cry – Kai Angel



SINGOLI: Kamen-Šako Polumenta



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

ALBUM:Short ‘n’sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI: Lotje- Lustrum U.V.S.V./N.V.V.S.U. & Jopke van Dobbenburgh feat. Roeland Beelen

ALBUM: Mama I Made it – Roxy Dekker



SINGOLI: Abracadabra- Lady Gaga

ALBUM:Tak jak tutaj stoję- Wiktor Dydula



SINGOLI: Mãe Solteira” – DG e Batidão Stronda, Mc Davi, J.Eskine & MC G15.

ALBUM: Entre nos- Bispo



SINGOLI nazionali: Sa nu uiti at te am iubit-Irina Rimes

SINGOLI internazionali: Messy -Lola Young

ALBUM: Music- Playboi Carti



SINGOLI:The Weekend – Leony &Imran

ALBUM: Viskholding- Tri dnya dozhdya



RADIO: Anxiety -Doechii



SINGOLI nazionali: Tajland-Rasta

SINGOLI internazionali: Bad dreams- Teddy Swims

ALBUM:Karamela-Biba



SINGOLI: Aene-Separ

ALBUM: Neviem- Separ



SINGOLI nazionali: Tvoja – Alya

SINGOLI internazionali: Ordinary- Alex Warren

ALBUM: Mi-Dino Merlin



SINGOLI: La Plena W Sound 05- W Sound, Beéle & Ovi on The Drums

ALBUM: DGigante -Leiva



SINGOLI: Bara bada bastu – Kaj

ALBUM:Somna med Humlan Djojj-Humlan Djojj



SINGOLI: Ordinary- Alex Warren

ALBUM: Diamant noir- Werenoi



SINGOLI:Çatma Yarim-Reynmen

ALBUM:Mayhem- Lady Gaga

SINGOLI: Vdoma- Antytyla

ALBUM: Angel May Cry – Kai Angel



SINGOLI Csurran, cseppen-Majka

ALBUM: Kell az ima- Omen

Mi piace: Mi piace Caricamento...