Airplay e downloads: Ed Sheeran, Alex Warren e Lola Young protagonisti

TOP 10 EUROPEAN AIRPLAY

1.Azizam- Ed Sheeran ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

2.Abracadabra-Lady Gaga๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

3.Messy โ€“ Lola Young ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

4.Ordinary-Alex Warren ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

5.Nice to meet you- Myles Smith๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

6.Apt- Rosรจ & Bruno Mars ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

7.Bad dreams- Teddy Swims ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

8.Next summer-Damiano David ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น

9.End of the world โ€“ Miley Cyrus ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

10.Beautiful pepole- David Guetta & Sia ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ

TOP 10 AIRPLAY EUROPEAN SONGS*

1.Azizam- Ed Sheeran ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

2.Messy โ€“ Lola Young ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

3.Nice to meet you- Myles Smith๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

4.Next summer-Damiano David ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น

5.Beautiful people- David Guetta & Sia ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ

6.By your side -Leony๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

7.Forever Young- David Guetta, Alpahville & Ava Max ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

8.Born with a broken heart โ€“ Damiano David ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น

9.Chasing paradise- Kygo& One Republic ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

10.Ray of light โ€“ Nico Santos ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

TOP 10 DOWNLOADS IN EUROPE

1.Ordinary-Alex Warren ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

2.Apt- Rosรฉ & Bruno Mars ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

3.Azizam โ€“ Ed Sheeran ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

4.Anxiety โ€“ Sleepy Hallow & Doechii ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

5.Messy -Lola Young ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

6.Abracadabra- Lady Gaga๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

7.Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

8.Show me love โ€“ WiztheMc, Bees & Honey ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ

9.Bad dreams- Teddy Swims ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

10.Beautiful people- David Guetta & Sia ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ

TOP 10 DOWNLOADS EUROPEAN SONGS*

1.Messy -Lola Young ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

2.Azizam โ€“ Ed Sheeran ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

3.Show me love โ€“ WiztheMc, Bees & Honey ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ

4.Beautiful people- David Guetta & Sia ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ

6.The days- Chrystal & The Notions ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

7.Ninao-Gims ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ต

8.Tau mich auf- Zartmann ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

9.Wackelkontakt โ€“ Oimara ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

10.Akon- Jazeek ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

Mi piace: Mi piace Caricamento...