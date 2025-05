Charts: Ed Sheeran e i brani dell’Eurovision 2025 dominano in Europa

SINGOLI: Zjerm- Shkodra Elektronike

ALBUM: Salihi & Ferizi- MC Kresha & Lyrical Son



SINGOLI: Verji togh- Misho

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Wasted love- JJ

ALBUM: From zero -Linkin Park



SINGOLI:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs

SINGOLI Vallonia: Kyky2Bondy- Hamza

RADIO Germanofona: Castaways- Milow ft Florence Arman

ALBUM Fiandre: Dagdromer- Maksim

ALBUM Vallonia:Funny little fears – Damiano David



SINGOLI:Bam Bam- Alex Valea & Misha Miller

ALBUM: Echo-Jin



SINGOLI: Azizam- Ed Sheeram

ALBUM: Dopamina- MBT



SINGOLI: Cchap cchap-Desingerica



SINGOLI:Talk2me – Sarah Rikas & Yzomandias

ALBUM: Ja, Sára -Sarah Rikas



SINGOLI:Apt- Rosè & Bruno Mars

ALBUM: OneiropolosAPON



SINGOLI nazionali Ti si bila moje sunce- Martin Kosovec

SINGOLI internazionali: Azizam-Ed Sheeran

ALBUM nazionali:Mi- Dino Merlin

ALBUM internazionali:Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII-Pink Floyd



SINGOLI::Stolt- Annika ft Lamin

ALBUM: AW – Annika



SINGOLI: Espresso Macchiato-Tommy Cash

ALBUM: õlleavaja-triibupasta



SINGOLI: Bara Bada Bastu -KAJ

ALBUM:Apathia -Ares



SINGOLI:Kyky2Bondy- Hamza

ALBUM D& P à vie – Jul



SINGOLI:V Ekstaze-Misha Xramovi



SINGOLI:Shabab(e)s im vip- Pashanim & Ceren

ALBUM: From Zero- Linikin Park



SINGOLI: Ordinary- Alex Warren

ALBUM:I’m the problem-Morgan Wallen



SINGOLI nazionali: Sosa-Snik

SINGOLI internazionali I Adore You- Topic, HUGEL, Arash (feat. Daecolm)

ALBUM:Skeletà- Ghost



SINGOLI:Undressed- Sombr

ALBUM So close to what- Tate Mc Rae



SINGOLI: RÓA–Væb

ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:Yerusalem- Haim Israel

SINGOLI Internazionali: Azizam-Ed Sheeran

ALBUM: Ahava mentzchat Hakel- Eyal Golan



SINGOLI:Ginevra – Luchè ft Geolier

ALBUM: Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva



SINGOLI Mystical magical- Benson Boone

ALBUM: Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate-FRIENDLY THUG 52 NGG



SINGOLI Baller- Abor & Tynna

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

ALBUM: Werenoi-Diamant Noir



SINGOLI:Azizam-Ed Sheeran

ALBUM:Aska-Tea Tairovic



SINGOLI nazionali:Kant-Miriana Conte

SINGOLI internazionali:Azizam- Ed Sheeran

ALBUM:Funny little fears – Damiano David



SINGOLI: Abracadabra- Lady Gaga

ALBUM: Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate-FRIENDLY THUG 52 NGG



SINGOLI: Ky Marak – Fajt & Dj Dagz & Dj Pm & David Dreshaj



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

ALBUM:Short ‘n’sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI: Ordinary- Alex Warren

ALBUM: Mama I Made it – Rosy Dekker



SINGOLI: Tamo bien- Enrique Iglesias x Pitbull x IAmChino

ALBUM:The Shit Ov God- Behemot



SINGOLI: Ordinary-Alex Warren

ALBUM: Debi tirar màs fotos – Bad Bunny



SINGOLI nazionali: Ael mait fericit de parmas- Interpreti Vari

SINGOLI internazionali: Forever Young- Davdi Guetta, Sia, Alphaville

ALBUM: Z print -Aerozen



SINGOLI: Beautiful people- David Guetta & Sia

ALBUM: Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate-FRIENDLY THUG 52 NGG



RADIO: Mi ami mi odi- Elodie



SINGOLI nazionali: Çok Güzel- Tea Tairovic

SINGOLI internazionali: Bad dreams- Teddy Swims

ALBUM:Aska-Tea Tairovic



SINGOLI: Body to Body-Separ

ALBUM: Neviem- Separ



SINGOLI nazionali: Kje se svet konča – Kevin Koradin

SINGOLI internazionali: Sorry I’m here for someone else – Benson Boone

ALBUM: FUNNY little FEARS- Damiano David



SINGOLI: Debi tirar màs fotos – Bad Bunny

ALBUM: Debi tirar màs fotos – Bad Bunny



SINGOLI: Bara bada bastu – KAJ

ALBUM:Somna med Humland Djojji- Humland Djojji



SINGOLI: Ordinary- Alex Warren

ALBUM: Debi tirar màs fotos – Bad Bunny



SINGOLI:Push 2 Start- Tyla & Sean Paul

ALBUM:ODYSSEY – The 1st Album- RIIZE

SINGOLI: Vdoma- Antytyla

ALBUM: Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate-FRIENDLY THUG 52 NGG



SINGOLI Talpra cigányok- DESH

ALBUM: 0- Beton Hofi

Mi piace: Mi piace Caricamento...