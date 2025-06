“Is this what you’ve been waiting for?”, il grande ritorno di Amy Macdonald

Amy Macdonald ha appena 38 anni eppure ne sono già passati 18 da quando conquistà le charts e le radio di mezza Europa- Italia compresa – con quello che resta il suo unico vero successo ovvero “This is the life”, una sorta di manifesto musicale della cantante scozzese, visto che oltre a dare un chiaro imprinting alle sue sonorità segnava anche il titolo del suo disco d’esordio.

Oggi Macdonald ritorna con “Is this what you’ve been wating for?” e in un certo senso il tempo non sembra essere passato perchè la sensazione, ascoltando il brano è sempre la stessa e cioè di una di quelle cose che sono un ottimo accompagnamento per esempio per lunghi viaggi, perchè danno una sensazione di leggerezza, senza però prescindere dalla qualità. E però come spesso capita, la cantautrice scozzese è stata travolta dal successo improvviso arrivato al suo primo contratto discografico.

Gli album successivi hanno avuto sempre meno successo e l’ultimo addirittura è passato quasi sotto silenzio. Quello di cui questo brano è title track è in uscita a breve (l’11 Luglio) e Amy Macdonald cerca il rilancio. Chi ama le sue sonorità folk rock può fra l’altro andarla a vedere nel Febbraio 2026 al Fabrique, nell’unica tappa italiana di un tour che la porterà in tutta Europa.

“Is This What You’ve Been Waiting For?” si presenta, anche attraverso questo singolo, come una nuova e audace raccolta di canzoni che ricorderanno al mondo intero perché si sono innamorati di Amy Macdonalds.

