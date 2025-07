Within Temptation e il sostegno agli artisti ucraini: che duetto con Jerry Heil

Un duetto di grande spessore quello in alta rotazione in questi giorni, fra gli olandesi Within Temptation, esimi rappresentanti del symphonic metal europeo, fra i migliori esponenti del genere e Jerry Heil, la cantautrice terza classificata all’Eurovision 2023 insieme ad alyona alyona col brano “Teresa e Maria”. “Sing like a siren” fonde benissimo la voce dell’artista ucraina con quella da mezzo soprano di Sharon den Adel, da sempre voce del gruppo olandese e qualche anno fa salita agli onori alle cronache anche del mainstream: era il 2008 e mise la voce su “In and Out of Love” del dj connazionale Armin Van Buuren.

Peraltro, Sharon den Adel non è del tutto un nome sconosciuto per l’Eurovision: nel 2018 fu presidente della giuria olandese. Il duetto non nasce per caso: la canzone è infatti la colonna sonora del documentario degli Within Temptation “The Invisible Force”, che racconta la loro visita in Ucraina e la loro iniziativa di sostenere gli artisti ucraini portandoli con sé nel loro Bleed Out 2024 Tour. L’artista e la band si sono incontrati nello specifico all’Atlas Festival di Kyiv, dove hanno condiviso il palco.

La canzone riflette sia la lotta che la determinazione, catturando la sensazione di impotenza e il bisogno di opporsi ad essa e trasmette anche un messaggio di guida: essere una sirena per richiamare a casa coloro che si sono persi. L’effetto è sicuramente straniante, perchè mescola il symphonic metal alla vesnyanka folk ucraina, ma è estremamente suggestivo

