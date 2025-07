Con Silverhand e Barbee l’EDM che non ti aspetti è in ungherese

Dall’Ungheria con furore. Parliamo poco qui della musica magiara, molto ristretta entro i propri confini dopo che il premier Orbàn ha di fatto chiuso le frontiere, escludendo per gli artisti ungheresi di partecipare a rassegne come l’Eurovision, in passato trampolino di lancio per tanti musicisti del Paese danubiano. C’è però un nome fra questi che merita una citazione. Anzi, più che un nome un’accoppiata. Si tratta del dj e producer Silverhand, al secolo Péter Nyerges e della cantante Barbee, ovvero Adrienn Bata

I due artisti sono concittadini e stanno da qualche tempo unendo le forze in un progetto che grazie alla popolarità di Silverhand, protagonista di diversi show nella franchigia ungherese della tv RTL ha rilanciato nel mainstream anche Barbee, che mancava dalle radio da quasi 15 anni. Barbee, 35 anni, viene da un percorso televisivo che le ha garantito alcuni anni di notorietà a cavallo fra il 2008 ed il 2012, vincendo anche i Viva Comet Award (gli oscar musicali di Viva, una tv musicale tedesca che ha avuto una filiale anche in Ungheria) come Miglior Artista Femminile nel 2010. Poi in coincidenza col declino ha deciso di dedicarsi alla famiglia, continuando comunque ad incidere.

“Emlek” è uno splendido esempio di come si possa fare della musica EDM anche in una lingua ostica come il magiaro: il sound anni 80 ha conquistato non solo l’Ungheria ma anche l’area mitteleuropea. Ma anche “Lesz még rosszabb” versione EDM di un brano dei Rapülők è sullo stesso livello.

Mi piace: Mi piace Caricamento...