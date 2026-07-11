“Youtopia” (e altre canzoni), il ritorno di Cascada

Gli appassionati della dance anni 2000 non potranno non festeggiare all’uscita del nuovo singolo dei Cascada. Il progetto tedesco che dopo l’uscita di Yanou e Manian dal 2024 vede la sola Nathalie Horler esce con “Youtopia“, un nuovo inedito, in un anno che li ha visti premiati per il rework di “Everytime we touch”, canzone di Maggie Reilly cui la band restituì nuova vita nel 2005 e che appunto nel 2026 ha visto un nuovo remix col dj Steve Aoki.

“Youtopia” è un vero e proprio inno dancefloor estivo e arriva in un momento in cui il genere dance-pop e la nostalgia Y2K continuano a dominare il panorama musicale globale, confermando la capacità di Cascada di intercettare il gusto del pubblico contemporaneo senza rinunciare alla propria identità sonora.

“Youtopia” riporta sotto i riflettori Cascada, che nella versione trio nel 2013 annovera una poco fortunata partecipazione ad Eurovision in quota Germania con “Glorious”. Con oltre 25 milioni di dischi venduti, Cascada sta ritrovando una seconda giovinezza artistica, conquistando nuovi ascoltatori grazie alla diffusione capillare sulle piattaforme di streaming e sui social media, oltre a mantenere una presenza costante sui palchi dei principali festival internazionali.

Meno forti di prima dal punto di vista del mainstream e dell’airplay, Cascada continua però ad essere presenza fissa nei club di tutto il Mondo, accumulando streaming, in un momento in cui si registra un grande ritorno del sound vintage. Una situazione che sta consentendo al progetto di acquisire anche nuovo pubblico fra le generazioni più giovani

Con questo nuovo capitolo discografico, Cascada conferma dunque la propria capacità di reinventarsi restando fedele alle proprie radici, proponendo un sound che guarda al futuro senza mai perdere il legame con l’estetica che ha reso celebre il progetto a livello mondiale. “Youtopia” si preannuncia già come uno dei brani dance-pop più forti dell’estate, capace di conquistare sia i fan storici sia il pubblico più giovane avvicinatosi solo di recente al genere.

Meritano un ascolto anche “Boy you turn me”, rielaborazione dance di “Upside down” di Diana Ross e la vede insieme al dj tedesco Felix Jaehn, uscita pochi mesi fa e l’inedito “Beautiful odissey”, insieme all’altro progetto dance tedesco Younotus.