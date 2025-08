Top of the charts: la compilation KPop Demon Hunters domina con Alex Warren

SINGOLI:Harrom- Butrint Imeri

ALBUM:Hite Sa Krejt Jeta- Meda



RADIO: Born with a broken heart- Damiano David



SINGOLI: Pust’ Bog budet ryadom s tvoimi planami- Macan & Basta

ALBUM: Bratland- Macan



SINGOLI: Ordinary-Alex Warren

ALBUM: Lebe jetzt- Amigos



SINGOLI:Ma Tnsani (Yalla Habibi) -Vanco feat. AYA

ALBUM: Bratland- Macan



SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs

SINGOLI Vallonia: Ordinary-Alex Warren

RADIO Germanofona: Maybe I Don’t Know You- Bruce Springsteen

ALBUM Fiandre: Don’t Tap The Glass- Tyler, The Creator

ALBUM Vallonia: Beyah -Damso



SINGOLI:Blessings- Calvin Harris & Clementine Douglas

ALBUM: Muse-Jimin



SINGOLI: Azizam-Ed Sheeran

ALBUM: Dopamina- MBT



SINGOLI: Ku*ka mala sebicna-Igor Buzov



SINGOLI:Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj

ALBUM: Painkiller (Overdose version) -PTK & YZOMANDIAS



SINGOLI:Ordinary-Alex Warren

ALBUM: Kpop Demon Hunters – Colonna sonora originale



SINGOLI nazionali Alive- Nina Badrić

SINGOLI internazionali: Sapphire-Ed Sheeran

ALBUM nazionali:Hodočasnik-Marko Perković Thompson

ALBUM internazionali:Moisturizer- Wet Leg



SINGOLI:En drøn om et menneske- Aphaca

ALBUM: Swag-.Justin Bieber



SINGOLI: Blessings- Calvin Harris & Clementine Douglas

ALBUM: SUPERSUURE HOOLEGA.-nublu & Vaiko Eplik



SINGOLI: Naadindoo – JVG feat. Ege Zulu

ALBUM: Denim- Averagekidluke



SINGOLI: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza

ALBUM Le Nord se souvient: l’Odyssée – Gims



SINGOLI:Chuzay – Alsou



SINGOLI:30 Mal am Tag -Aymen & Sira

ALBUM:Scherbenhaus- Gzuz



SINGOLI: Golden- HUNTR/X

ALBUM:Pretty on the internet – K’s



SINGOLI nazionali: Koukla-Sicario

SINGOLI internazionali I Adore You– Topic, HUGEL, Arash ft Daecolm

ALBUM: Good kid M.A.A.D City – Kendrick Lamar



SINGOLI Killeagh-Kingfishr

ALBUM: Reverie-Amble



SINGOLI: Miklu betri einn- Elvar

ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali- Kama Tov shabat- Ishay Ribo

SINGOLI Internazionali: Manchild- Sabrina Carpenter

ALBUM: Tisminim shel prida- Omer Adam



SINGOLI:Désolée – Anna

ALBUM: No regular music 2- SADTURS & KIID



SINGOLI: Blessings- Calvin Harris ft Clementine Douglas

ALBUM:Bratland-Macan



SINGOLI Žvėris- Jessika Shy

ALBUM: Žvėris- Jessika Shy



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale



SINGOLI: Mystical Magical- Benson Boone

ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI nazionali Inside Our hearts- Martin Garrix, Alesso, Shaun Farrugia

SINGOLI internazionali:Ordinary – Alex Warren

ALBUM:Thunderstorm Sounds- Thunderstorm



SINGOLI:I’ll be waiting – Inna & R3hab

ALBUM: Bratland- Macan



SINGOLI: 101 Ruza- Dado Polumenta X Mahdi



SINGOLI:. Falle og slå seg- Ari Bajgora

ALBUM:Swag- Justin Bieber



SINGOLI:Zaazaa- Frenna feat. Shallipopi

ALBUM: You’ll be alright kid Chapter 1 – Alex Warren



SINGOLI: Oj, dziewczyno- Wiktoria Kida, Księga Żywiołów

ALBUM: NAPISZ JAK BĘDZIESZ- Sabel



SINGOLI: Por do sol- Vizinhos

ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale



SINGOLI nazionali: Cel mai fericit de pe pamant- Rares Maris

SINGOLI internazionali: Ordinary-Alex Warren

ALBUM: Dangerous- Yeat



SINGOLI: I’ll be waiting – Inna & R3hab

ALBUM: Bratland-Macan



RADIO: Pronto come va – The Kolors



SINGOLI nazionali: Tec 9 – Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Abracadabra- Lady Gaga

ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI:Body to Body – Separ

ALBUM: Neviem- Separ



SINGOLI nazionali: Ej đpt dej mi povej – Hamo & Tribute 2 love

SINGOLI internazionali: Manchild – Sabrina Carpenter

ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corellir



SINGOLI: La plena- W Sound, Béelé, Ovy on the drums

ALBUM: Debì tirar mas fotos – Bad Bunny



SINGOLI: Tusen spänn – Tjuvjakt & Fanny Avonne

ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj



SINGOLI: Ordinary- Alex Warren

ALBUM: Don’t Tap The Glass- Tyler, The Creator



SINGOLI Yerinde dru – Slo X Demet Alkalin

ALBUM: Manifestival-Manifest

SINGOLI: Smaradogve Nebpo- Drevo

ALBUM: The Europe Tapes- T Fest



SINGOLI Strressz- Dzsúdló

ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

