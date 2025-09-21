Euromusica

Top of the charts: arriva l’album di Ed Sheeran e va subito in vetta

di · 21 Settembre 2025

🇦🇱
SINGOLI:Nero- Konstantinos Argiros & Noizy
ALBUM:Prime- Gjesti

🇦🇩
RADIO:Ecuador (My Heart Went Boom Mix)- Figdet Spinnerz

🇦🇲
SINGOLI:Namak Im Aghjkan Arame & D’Litte
ALBUM: AM I THE DRAMA?- Cardi B

🇦🇹
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM: Play-Ed Sheeran

🇦🇿
SINGOLI:Git BLOK3
ALBUM:  Bratland-Macan

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs
SINGOLI Vallonia: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza
RADIO Germanofona: Castaways -Milow Feat. Florence Arman
ALBUM Fiandre: Play-Ed Sheeran
ALBUM Vallonia:Grandeur nature-Florent Pagny

🇧🇾
SINGOLI:All I know- Rudimental & Khalid
ALBUM: AM I THE DRAMA?- Cardi B

🇧🇬
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇧🇦
SINGOLI: ADHD -Milica Pavlović

🇨🇿
SINGOLI:Si Je La – Hard Rico
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇨🇾
SINGOLI:Ordinary-Alex Warren
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇭🇷
SINGOLI nazionali Alive- Nina Badric
SINGOLI internazionali: Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM nazionali:Hodočasnik-Marko Perković
ALBUM internazionali:Private music-Deftones

🇩🇰
SINGOLI:Ødelagt byen- Olivver ft Augusta Schackinger
ALBUM: Swag-Justin Bieber

🇪🇪
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇫🇮
SINGOLI: Ai Että-. Isac Elliot
ALBUM: Denim- Averagekidluke

🇫🇷
SINGOLI: Parisienne- Gims, La Mano 1.9
ALBUM Le Nord se souvient: l’Odyssée – Gims

🇬🇪
SINGOLITvalzhuzhuna-  Jgupi mirazhi 

🇩🇪
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM:Play-Ed Sheeran

🇬🇧
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Play-Ed Sheeran

🇬🇷
SINGOLI nazionali:Koukla -Sicario
SINGOLI internazionali I adore U- Hugel, Topic, Arash ft Daecolm
ALBUM: The fragile- Nine Inch Nails

🇮🇪
SINGOLI Man I need- Olivia Dean
ALBUM:Play-Ed Sheeran

🇮🇸
SINGOLI:Miklu betri einn- Elvan
ALBUM: Vogguvisur-Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Kma Tom shevet- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: The subway-Chappel Roan
ALBUM: Ogost damp-Osher Cohen

🇮🇹
SINGOLI:Questa domenica- Olly & JVLI
ALBUM: Tutta vita-Olly

🇱🇻
SINGOLI: The dead dance – Lady Gaga
ALBUM: Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇱🇹
SINGOLI Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy

🇱🇺
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇲🇰
SINGOLI: Edge of desire -Jonas Blue & Malive
ALBUM:Roze suze- Jala Brat & Buba Corelli

🇲🇹
SINGOLI nazionali Inside Our hearts- Martin Garrix, Alesso, Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇲🇩
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: Bratland- Macan

🇲🇪
SINGOLI: Aksam-Suzana Tot

🇳🇴
SINGOLI:.:Golden-Huntr/x
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇳🇱
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM:Breach-TwentyOne Pilots

🇵🇱
SINGOLI:  Wait so long- Swedish House Mafia
ALBUM:2039: ZŁOTE PIASKI-Mata

🇵🇹
SINGOLI: Por do sol- Vizinhos
ALBUM:Eu venci o mundo – Veigh

🇷🇴
SINGOLI nazionali: Hora fetelor- Irina Rimes
SINGOLI internazionali:  Sapphire-Alex Warren
ALBUM:See U Soon </3- Destroy Lonely

🇷🇺
SINGOLI: Glide – Neiked & Portugal, The Man
ALBUM:Kara-te 2 – Smoky Mo

🇸🇲
RADIO: Il mio giorno preferito-Eros Ramazzotti

🇷🇸
SINGOLI nazionali:  Tec 9 – Buba Corelli
SINGOLI internazionali: Beautiful people- David Guetta &Sia
ALBUM:Roze suze- Jala Brat & Buba Corelli

🇸🇰
SINGOLI:Si Je La – Hard Rico
ALBUM: RAPutačné Riziko – Dame &Smart

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Na nebu – Siddharta
SINGOLI internazionali: Golden – Huntr/x
ALBUM:Roze suze- Jala Brat & Buba Corelli

🇪🇸
SINGOLI: Tu vas sin- Rel B
ALBUM: Debì tirar mas fotos – Bad Bunny

🇸🇪
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇨🇭
SINGOLI: Ordinary- Alex Warren
ALBUM:Forever-Raf Camora

🇹🇷
SINGOLI Kör sevdam- Zeynep Bastik
ALBUM: AM I THE DRAMA?- Cardi B

🇺🇦

SINGOLI:  Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM: Kara-te 2 – Smoky Mo

🇭🇺
SINGOLI OHMAMMA-DESH x Young Fly
ALBUM: Célpont a szívemen-Ossian

