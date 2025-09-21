Top of the charts: arriva l’album di Ed Sheeran e va subito in vetta
SINGOLI:Nero- Konstantinos Argiros & Noizy
ALBUM:Prime- Gjesti
RADIO:Ecuador (My Heart Went Boom Mix)- Figdet Spinnerz
SINGOLI:Namak Im Aghjkan– Arame & D’Litte
ALBUM: AM I THE DRAMA?- Cardi B
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM: Play-Ed Sheeran
SINGOLI:Git – BLOK3
ALBUM: Bratland-Macan
SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs
SINGOLI Vallonia: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza
RADIO Germanofona: Castaways -Milow Feat. Florence Arman
ALBUM Fiandre: Play-Ed Sheeran
ALBUM Vallonia:Grandeur nature-Florent Pagny
SINGOLI:All I know- Rudimental & Khalid
ALBUM: AM I THE DRAMA?- Cardi B
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter
SINGOLI: ADHD -Milica Pavlović
SINGOLI:Si Je La – Hard Rico
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI:Ordinary-Alex Warren
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI nazionali Alive- Nina Badric
SINGOLI internazionali: Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM nazionali:Hodočasnik-Marko Perković
ALBUM internazionali:Private music-Deftones
SINGOLI:Ødelagt byen- Olivver ft Augusta Schackinger
ALBUM: Swag-Justin Bieber
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI: Ai Että-. Isac Elliot
ALBUM: Denim- Averagekidluke
SINGOLI: Parisienne- Gims, La Mano 1.9
ALBUM Le Nord se souvient: l’Odyssée – Gims
SINGOLI: Tvalzhuzhuna- Jgupi mirazhi
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM:Play-Ed Sheeran
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Play-Ed Sheeran
SINGOLI nazionali:Koukla -Sicario
SINGOLI internazionali I adore U- Hugel, Topic, Arash ft Daecolm
ALBUM: The fragile- Nine Inch Nails
SINGOLI Man I need- Olivia Dean
ALBUM:Play-Ed Sheeran
SINGOLI:Miklu betri einn- Elvan
ALBUM: Vogguvisur-Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Kma Tom shevet- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: The subway-Chappel Roan
ALBUM: Ogost damp-Osher Cohen
SINGOLI:Questa domenica- Olly & JVLI
ALBUM: Tutta vita-Olly
SINGOLI: The dead dance – Lady Gaga
ALBUM: Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter
SINGOLI Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI: Edge of desire -Jonas Blue & Malive
ALBUM:Roze suze- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI nazionali Inside Our hearts- Martin Garrix, Alesso, Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: Bratland- Macan
SINGOLI: Aksam-Suzana Tot
SINGOLI:.:Golden-Huntr/x
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM:Breach-TwentyOne Pilots
SINGOLI: Wait so long- Swedish House Mafia
ALBUM:2039: ZŁOTE PIASKI-Mata
SINGOLI: Por do sol- Vizinhos
ALBUM:Eu venci o mundo – Veigh
SINGOLI nazionali: Hora fetelor- Irina Rimes
SINGOLI internazionali: Sapphire-Alex Warren
ALBUM:See U Soon </3- Destroy Lonely
SINGOLI: Glide – Neiked & Portugal, The Man
ALBUM:Kara-te 2 – Smoky Mo
RADIO: Il mio giorno preferito-Eros Ramazzotti
SINGOLI nazionali: Tec 9 – Buba Corelli
SINGOLI internazionali: Beautiful people- David Guetta &Sia
ALBUM:Roze suze- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI:Si Je La – Hard Rico
ALBUM: RAPutačné Riziko – Dame &Smart
SINGOLI nazionali: Na nebu – Siddharta
SINGOLI internazionali: Golden – Huntr/x
ALBUM:Roze suze- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI: Tu vas sin- Rel B
ALBUM: Debì tirar mas fotos – Bad Bunny
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI: Ordinary- Alex Warren
ALBUM:Forever-Raf Camora
SINGOLI Kör sevdam- Zeynep Bastik
ALBUM: AM I THE DRAMA?- Cardi B
SINGOLI: Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM: Kara-te 2 – Smoky Mo
SINGOLI OHMAMMA-DESH x Young Fly
ALBUM: Célpont a szívemen-Ossian