“Biki rojo” e “L’amor de la meva vida”: l’estate ha il calore della catalana Julieta

Julieta Gracián Sala è un nome relativamente nuovo del panorama pop in lingua spagnola. Catalana, classe 2001, è esplosa durante la pandemia. Certamente per le sue produzioni e per il suo timbro vocale molto sottile, ma anche – come evidente – per la sua immagine estremamente fotogenica. “Bikini Rojo”, appena uscito, è il suo singolo per l’estate.

Senza in realtà grandi successi radiofonici, ha però due album e deue EP all’attivo e il riconoscimento assegnatole da Enderrock, la più prestigiosa rivista musicale catalana, per l’album e la canzone rivelazione dell’anno 2023, rispettivamente per “Ni llum ni lluna”, il primo dei due EP incisi e “Tu juru juru“.

Figlia di una celebre giornalista catalana, Julieta ha lasciato gli studi di Ingegneria tecnologica e dei sistemi audiovisivi all’Università di Barcellona per dedicarsi solo alla musica. Di recente, estratto proprio dal secondo album “23” è uscito l’altro singolo in catalano “L’amor de la meva vida“.

Ex calciatrice, amante di Rosalìa – che ha conosciuto recentemente ai Latin Grammy – Dua Lipa, ma anche di Björk, di recente ha aperto i concerti di Aitana. Di lei si è interessata anche il network Los 40 che le ha dedicato ampio spazio, definendola come il nuovo punto di riferimento della musica catalana

