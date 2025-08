Eurovision 2026: San Marino ci sarà, lo dice una delibera del Congresso di Stato

Ci è voluta una delibera del Congresso di Stato a sciogliere ogni dubbio: San Marino parteciperà all’Eurovision Song Contest 2026 in Austria. È quanto si apprende da un articolo pubblicato sulle colonne de L’Informazione di San Marino, che conferma di fatto quanto era già abbastanza scontato. San Marino RTV dunque sarà regolarmente al via nella prossima edizione del concorso, che dopo la vittoria di JJ alla St. Jakobshalle di Basilea tornerà ad avere luogo in terra austriaca dopo l’edizione 2015.

La delibera numero 28, datata 8 luglio, da un lato evidenzia la disponibilità da parte di Media Evolution a proseguire la collaborazione con la televisione per altri tre anni nell’organizzazione del San Marino Song Contest e dall’altro stanzia 350mila euro da dividere tra San Marino RTV e Media Evolution, nello specifico 230mila per RTV e i restanti 120mila per Media Evolution, per l’organizzazione dell’edizione 2026 del concorso e quindi per la partecipazione all’Eurovision 2026.

Dopo la partecipazione a Basilea, che ha portato alla quarta qualificazione dopo la semifinale e all’ultimo posto in finale registrato da Gabry Ponte (in gara con il brano “Tutta l’Italia”), il direttore generale della televisione Roberto Sergio aveva messo in stand-by la partecipazione del Titano alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, chiedendo chiarezza (alla vigilia del cambio di supervisore esecutivo) in merito al regolamento, soprattutto per quanto riguarda il voto, e alla composizione delle giurie.

La replica di San Marino RTV

La Radiotelevisione di Stato del Titano ha replicato a questo lancio in un post su Instagram, in cui si legge che non è ancora stata presa una decisione in merito alla prossima partecipazione al concorso. Siamo però in grado di confermarvi che, da parte della televisione, la volontà di partecipare all’Eurovision 2026 c’è: fonti interne alla televisione infatti hanno confermato che la Repubblica sarà regolarmente al via della prossima edizione del concorso, smentendo di fatto il direttore generale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...