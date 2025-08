Airplay e downloads: l’invasione del K Pop “virtuale” del film Netlix

Accanto ai grandi nomi come Alex Warren, Ed Sheeran e Lola Young, continuano a spadroneggiare i cantanti virtuali del cartoon di Netflix K Pop Demon Hunters

TOP 10 EUROPEAN AIRPLAY

1.Ordinary-Alex Warren

2.Azizam- Ed Sheeran

3.Messy โ€“ Lola Young

4.End of the world โ€“ Miley Cyrus

5.Anxiety -Sleepy Hallow & Doechii

6.Abracadabra-Lady Gaga

7.Mystical Magical- Benson Boone

8.Beautiful people- David Guetta & Sia

9.Manchild- Sabrina Carpenter

10.Nice to meet you- Myles Smithย

TOP 10 AIRPLAY EUROPEAN SONGS*

1.Azizam- Ed Sheeran

2.Messy โ€“ Lola Young

3.Beautiful people- David Guetta & Sia

4.Nice to meet you- Myles Smith

5.Survive-Lewis Capaldi

6.Blessings -Calvin Harris & Clementine Douglas

7.Next summer- Damiano David

8.Show me love โ€“ WiztheMc, Bees & Honey

9.By your side -Leonyย

10.Ray of light – Nico Santosย

TOP 10 DOWNLOADS IN EUROPE

1.Ordinary-Alex Warren

2.Azizam โ€“ Ed Sheeran

3.Golden- Huntr/X ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท

4.Apt- Rosรฉ & Bruno Mars

5.Messy -Lola Young

6.Jump-Blackpink

7.Blessings -Calvin Harris & Clementine Douglas

8:Show me love โ€“ WiztheMc, Bees & Honey

9.Love me not – Ravyn Lenae

10.Your Idol -Saja Boys ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท

TOP 10 DOWNLOADS EUROPEAN SONGS*

1.Azizam โ€“ Ed Sheeran

2.Messy -Lola Young

3.Blessings -Calvin Harris & Clementine Douglas

4.Show me love โ€“ WiztheMc, Bees & Honey

5.Sapphire- Ed Sheeran

6.Soleil Bleu-Bleu Soleil & Luiza

7.Tau mich auf- Zartmannย

8.Wackelkontakt- Oimara

9.Be Mine- Kamrad

10.Ninao-Gimsย

* si intendono โ€œeuropeeโ€ le canzoni nelle quali lโ€™interprete o gli interpreti principali sono europei, a prescindere dalla presenza o meno di eventuali altri interpreti e/o featurings. Non si considerano europee le canzoni con la presenza di un featuring europeo al fianco di un interprete di altro continente

