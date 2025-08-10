Top of the charts: domina anche questa settimana Alex Warren



SINGOLI:Larg- Yll Limani

ALBUM:Hite Sa Krejt Jeta- Meda



RADIO: Livín’ la Vída Loca- Eros Ramazzotti & Ricky Martin



SINGOLI: Pust’ Bog budet ryadom s tvoimi planami- Macan & Basta

ALBUM: Bratland- Macan



SINGOLI: Ordinary-Alex Warren

ALBUM: Scherbenhaus- Gzuz



SINGOLI:Ma Tnsani (Yalla Habibi) -Vanco feat. AYA

ALBUM: Bratland- Macan



SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs

SINGOLI Vallonia: Triangle Des Bermudes feat. MC Yoshi, Mauvais djo & Kokosvoice

RADIO Germanofona: Castaways -Milow Feat. Florence Arman

ALBUM Fiandre: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

ALBUM Vallonia: Beyah -Damso



SINGOLI:Blessings- Calvin Harris & Clementine Douglas

ALBUM: Muse-Jimin



SINGOLI: Azizam-Ed Sheeran

ALBUM:The last wun-Gunna



SINGOLI: Ku*ka mala sebicna-Igor Buzov



SINGOLI:Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj

ALBUM: Painkiller (Overdose version) -PTK & YZOMANDIAS



SINGOLI:Ordinary-Alex Warren

ALBUM: ICE C.R.E.A.M.-Ivan Greko



SINGOLI nazionali Atlas-Martin Kosovec

SINGOLI internazionali: Sapphire-Ed Sheeran

ALBUM nazionali:Hodočasnik-Marko Perković Thompson

ALBUM internazionali:Moisturizer- Wet Leg



SINGOLI:En drøn om et menneske- Aphaca

ALBUM: AW-Annika



SINGOLI: Blessings- Calvin Harris & Clementine Douglas

ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale



SINGOLI: Naadindoo – JVG feat. Ege Zulu

ALBUM: Denim- Averagekidluke



SINGOLI: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza

ALBUM Le Nord se souvient: l’Odyssée – Gims



SINGOLI: SUMMER #1- JIKKS



SINGOLI:Golden-Huntr/x

ALBUM:This is not a drill- Live from Prague – Roger Waters



SINGOLI: The subway -Chappel Roan

ALBUM:Bite me- Renée Rapp



SINGOLI nazionali: Koukla-Sicario

SINGOLI internazionali I Adore You– Topic, HUGEL, Arash ft Daecolm

ALBUM: Good kid M.A.A.D City – Kendrick Lamar



SINGOLI Killeagh-Kingfishr

ALBUM: Little dreaming- Cian Ducrot



SINGOLI: Miklu betri einn- Elvar

ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali- Kama Tov shabat- Ishay Ribo

SINGOLI Internazionali: Manchild- Sabrina Carpenter

ALBUM: Ogost damp-Osher Cohen



SINGOLI:A me mi piace- Alfa & Manu Chao

ALBUM: Tutta vita-Olly



SINGOLI: Blessings- Calvin Harris ft Clementine Douglas

ALBUM:Bratland-Macan



SINGOLI Žvėris- Jessika Shy

ALBUM: Žvėris- Jessika Shy



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

ALBUM:The last wun- Gunna



SINGOLI: Mystical Magical- Benson Boone

ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI nazionali Inside Our hearts- Martin Garrix, Alesso, Shaun Farrugia

SINGOLI internazionali:Sapphire-Ed Sheeran

ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale



SINGOLI:I’ll be waiting – Inna & R3hab

ALBUM: Bratland- Macan



SINGOLI: Karta za pakao -Teodora Šćepanović



SINGOLI:. Falle og slå seg- Ari Bajgora

ALBUM:Swag- Justin Bieber



SINGOLI:Zaazaa- Frenna feat. Shallipopi

ALBUM:Bite me- Renée Rapp



SINGOLI: Zombie lady -Damiano David

ALBUM: Futurista – Pidżama Porno



SINGOLI: Por do sol- Vizinhos

ALBUM: Debì tiras mas fotos- Bad Bunny



SINGOLI nazionali: Cel mai fericit de pe pamant- Rares Maris

SINGOLI internazionali: Ordinary-Alex Warren

ALBUM:The last wun- Gunna



SINGOLI: I’ll be waiting – Inna & R3hab

ALBUM: Bratland-Macan



RADIO: A me mi piace- Alfa & Manu Chao



SINGOLI nazionali: Tec 9 – Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Anxiety – Doechii

ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI:Body to Body – Separ

ALBUM: Neviem- Separ



SINGOLI nazionali: Kristalno jasno – Dare Kaurič

SINGOLI internazionali: Nice to each other – Olivia Dean

ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI: La plena- W Sound, Béelé, Ovy on the drums

ALBUM: Cuarto azul- Aitana



SINGOLI: Tusen spänn – Tjuvjakt & Fanny Avonne

ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj



SINGOLI: Ordinary- Alex Warren

ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale



SINGOLI Yerinde dru – Slo X Demet Alkalin

ALBUM: Manifestival-Manifest

SINGOLI: Smaradogve Nebpo- Drevo

ALBUM: Bratland-Macan



SINGOLI Vinnipu-Desh

ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

