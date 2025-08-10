Top of the charts: domina anche questa settimana Alex Warren
SINGOLI:Larg- Yll Limani
ALBUM:Hite Sa Krejt Jeta- Meda
RADIO: Livín’ la Vída Loca- Eros Ramazzotti & Ricky Martin
SINGOLI: Pust’ Bog budet ryadom s tvoimi planami- Macan & Basta
ALBUM: Bratland- Macan
SINGOLI: Ordinary-Alex Warren
ALBUM: Scherbenhaus- Gzuz
SINGOLI:Ma Tnsani (Yalla Habibi) -Vanco feat. AYA
ALBUM: Bratland- Macan
SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs
SINGOLI Vallonia: Triangle Des Bermudes feat. MC Yoshi, Mauvais djo & Kokosvoice
RADIO Germanofona: Castaways -Milow Feat. Florence Arman
ALBUM Fiandre: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
ALBUM Vallonia: Beyah -Damso
SINGOLI:Blessings- Calvin Harris & Clementine Douglas
ALBUM: Muse-Jimin
SINGOLI: Azizam-Ed Sheeran
ALBUM:The last wun-Gunna
SINGOLI: Ku*ka mala sebicna-Igor Buzov
SINGOLI:Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj
ALBUM: Painkiller (Overdose version) -PTK & YZOMANDIAS
SINGOLI:Ordinary-Alex Warren
ALBUM: ICE C.R.E.A.M.-Ivan Greko
SINGOLI nazionali Atlas-Martin Kosovec
SINGOLI internazionali: Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM nazionali:Hodočasnik-Marko Perković Thompson
ALBUM internazionali:Moisturizer- Wet Leg
SINGOLI:En drøn om et menneske- Aphaca
ALBUM: AW-Annika
SINGOLI: Blessings- Calvin Harris & Clementine Douglas
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI: Naadindoo – JVG feat. Ege Zulu
ALBUM: Denim- Averagekidluke
SINGOLI: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza
ALBUM Le Nord se souvient: l’Odyssée – Gims
SINGOLI: SUMMER #1- JIKKS
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM:This is not a drill- Live from Prague – Roger Waters
SINGOLI: The subway -Chappel Roan
ALBUM:Bite me- Renée Rapp
SINGOLI nazionali: Koukla-Sicario
SINGOLI internazionali I Adore You– Topic, HUGEL, Arash ft Daecolm
ALBUM: Good kid M.A.A.D City – Kendrick Lamar
SINGOLI Killeagh-Kingfishr
ALBUM: Little dreaming- Cian Ducrot
SINGOLI: Miklu betri einn- Elvar
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Kama Tov shabat- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: Manchild- Sabrina Carpenter
ALBUM: Ogost damp-Osher Cohen
SINGOLI:A me mi piace- Alfa & Manu Chao
ALBUM: Tutta vita-Olly
SINGOLI: Blessings- Calvin Harris ft Clementine Douglas
ALBUM:Bratland-Macan
SINGOLI Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM:The last wun- Gunna
SINGOLI: Mystical Magical- Benson Boone
ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI nazionali Inside Our hearts- Martin Garrix, Alesso, Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI:I’ll be waiting – Inna & R3hab
ALBUM: Bratland- Macan
SINGOLI: Karta za pakao -Teodora Šćepanović
SINGOLI:. Falle og slå seg- Ari Bajgora
ALBUM:Swag- Justin Bieber
SINGOLI:Zaazaa- Frenna feat. Shallipopi
ALBUM:Bite me- Renée Rapp
SINGOLI: Zombie lady -Damiano David
ALBUM: Futurista – Pidżama Porno
SINGOLI: Por do sol- Vizinhos
ALBUM: Debì tiras mas fotos- Bad Bunny
SINGOLI nazionali: Cel mai fericit de pe pamant- Rares Maris
SINGOLI internazionali: Ordinary-Alex Warren
ALBUM:The last wun- Gunna
SINGOLI: I’ll be waiting – Inna & R3hab
ALBUM: Bratland-Macan
RADIO: A me mi piace- Alfa & Manu Chao
SINGOLI nazionali: Tec 9 – Buba Corelli
SINGOLI internazionali: Anxiety – Doechii
ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI:Body to Body – Separ
ALBUM: Neviem- Separ
SINGOLI nazionali: Kristalno jasno – Dare Kaurič
SINGOLI internazionali: Nice to each other – Olivia Dean
ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI: La plena- W Sound, Béelé, Ovy on the drums
ALBUM: Cuarto azul- Aitana
SINGOLI: Tusen spänn – Tjuvjakt & Fanny Avonne
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj
SINGOLI: Ordinary- Alex Warren
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI Yerinde dru – Slo X Demet Alkalin
ALBUM: Manifestival-Manifest
SINGOLI: Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM: Bratland-Macan
SINGOLI Vinnipu-Desh
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale