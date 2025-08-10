Top of the charts: domina anche questa settimana Alex Warren

Euromusica

di · 10 Agosto 2025

🇦🇱
SINGOLI:Larg- Yll Limani
ALBUM:Hite Sa Krejt Jeta- Meda

🇦🇩
RADIO: Livín’ la Vída Loca- Eros Ramazzotti & Ricky Martin

🇦🇲
SINGOLI: Pust’ Bog budet ryadom s tvoimi planami- Macan & Basta
ALBUM:  Bratland- Macan

🇦🇹
SINGOLI: Ordinary-Alex Warren
ALBUM:  Scherbenhaus- Gzuz

🇦🇿
SINGOLI:Ma Tnsani (Yalla Habibi)  -Vanco feat. AYA
ALBUM: Bratland- Macan

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs
SINGOLI Vallonia: Triangle Des Bermudes feat. MC Yoshi, Mauvais djo & Kokosvoice
RADIO Germanofona: Castaways -Milow Feat. Florence Arman
ALBUM Fiandre: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
ALBUM Vallonia: Beyah -Damso

🇧🇾
SINGOLI:Blessings- Calvin Harris & Clementine Douglas
ALBUM: Muse-Jimin

🇧🇬
SINGOLI: Azizam-Ed Sheeran
ALBUM:The last wun-Gunna

🇧🇦
SINGOLI: Ku*ka mala sebicna-Igor Buzov

🇨🇿
SINGOLI:Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj
ALBUM: Painkiller (Overdose version) -PTK & YZOMANDIAS

🇨🇾
SINGOLI:Ordinary-Alex Warren
ALBUM:  ICE C.R.E.A.M.-Ivan Greko

🇭🇷
SINGOLI nazionali Atlas-Martin Kosovec
SINGOLI internazionali: Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM nazionali:Hodočasnik-Marko Perković Thompson
ALBUM internazionali:Moisturizer- Wet Leg

🇩🇰
SINGOLI:En drøn om et menneske- Aphaca
ALBUM: AW-Annika

🇪🇪
SINGOLI: Blessings- Calvin Harris & Clementine Douglas
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇫🇮
SINGOLI: Naadindoo – JVG feat. Ege Zulu
ALBUM: Denim- Averagekidluke

🇫🇷
SINGOLI: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza
ALBUM Le Nord se souvient: l’Odyssée – Gims

🇬🇪
SINGOLI: SUMMER #1- JIKKS

🇩🇪
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM:This is not a drill- Live from Prague – Roger Waters

🇬🇧
SINGOLI: The subway -Chappel Roan
ALBUM:Bite me- Renée Rapp

🇬🇷
SINGOLI nazionali: Koukla-Sicario
SINGOLI internazionali I Adore You– Topic, HUGEL, Arash ft Daecolm
ALBUM: Good kid M.A.A.D City – Kendrick Lamar

🇮🇪
SINGOLI Killeagh-Kingfishr
ALBUM: Little dreaming- Cian Ducrot

🇮🇸
SINGOLI: Miklu betri einn- Elvar
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali- Kama Tov shabat- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: Manchild- Sabrina Carpenter
ALBUM: Ogost damp-Osher Cohen

🇮🇹
SINGOLI:A me mi piace- Alfa & Manu Chao
ALBUM: Tutta vita-Olly

🇱🇻
SINGOLI: Blessings- Calvin Harris ft Clementine Douglas
ALBUM:Bratland-Macan

🇱🇹
SINGOLI Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy

🇱🇺
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM:The last wun- Gunna

🇲🇰
SINGOLI: Mystical Magical- Benson Boone
ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli

🇲🇹
SINGOLI nazionali Inside Our hearts- Martin Garrix, Alesso, Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇲🇩
SINGOLI:I’ll be waiting – Inna & R3hab
ALBUM: Bratland- Macan

🇲🇪
SINGOLI: Karta za pakao -Teodora Šćepanović

🇳🇴
SINGOLI:. Falle og slå seg- Ari Bajgora
ALBUM:Swag- Justin Bieber

🇳🇱
SINGOLI:Zaazaa- Frenna feat. Shallipopi
ALBUM:Bite me- Renée Rapp

🇵🇱
SINGOLI: Zombie lady -Damiano David
ALBUM: Futurista Pidżama Porno

🇵🇹
SINGOLI: Por do sol- Vizinhos
ALBUM: Debì tiras mas fotos- Bad Bunny

🇷🇴
SINGOLI nazionali: Cel mai fericit de pe pamant- Rares Maris
SINGOLI internazionali:  Ordinary-Alex Warren
ALBUM:The last wun- Gunna

🇷🇺
SINGOLI: I’ll be waiting – Inna & R3hab
ALBUM: Bratland-Macan

🇸🇲
RADIO: A me mi piace- Alfa & Manu Chao

🇷🇸
SINGOLI nazionali:  Tec 9 – Buba Corelli
SINGOLI internazionali: Anxiety – Doechii
ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli

🇸🇰
SINGOLI:Body to Body – Separ
ALBUM: Neviem- Separ

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Kristalno jasno – Dare Kaurič
SINGOLI internazionali: Nice to each other – Olivia Dean
ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli

🇪🇸
SINGOLI: La plena- W Sound, Béelé, Ovy on the drums
ALBUM: Cuarto azul- Aitana

🇸🇪
SINGOLI: Tusen spänn – Tjuvjakt & Fanny Avonne
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj

🇨🇭
SINGOLI: Ordinary- Alex Warren
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇹🇷
SINGOLI Yerinde dru – Slo X Demet Alkalin
ALBUM: Manifestival-Manifest

🇺🇦

SINGOLI:  Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM: Bratland-Macan

🇭🇺
SINGOLI Vinnipu-Desh
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

