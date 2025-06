Pride Month Songs- Ptazeta: Bzrp Music Sessions, Vol. 45

In questa nostra carrellata di canzoni ed artisti per celebrare in musica il mese del Pride non può mancare Ptazeta. Zuleima del Pino González, 24, di Las Palmas, è un nome che si è fatto strada abbastanza di recente sopratutto per un motivo: i suoi testi declinati quasi esclusivamente nel segno dell’amore fra due donne. Qui la troviamo nel brano che l’ha fatta conoscere, ovvero quando è stata ospite delle famose sessioni musicali del producer argentino Bizarrap.

Il brano non ha un titolo vero e proprio (se non #bzrp Music session vol.45) ma anche questo testo parla in maniera audace e diretta dell’infatuazione per le forme femminili (“Quella tipa ha un culo criminale”) e va detto che il rap mescolato con i fortissimi beati di Bizzarap produce un sound veramente travolgente, seguendo la scia dell’artista spagnola che ha guadagnato fan fondendo musica trap, reggaeton e dembow

Parlando a Billboard, Ptazeta non si è nascosta, tutt’altro:

. “Voglio normalizzare una donna che canta a un’altra donna e cosa questo significhi per la comunità”

Non a caso fra le sue ispirazioni ci sono Alaska y Dinarama, fra i primi in Spagna a produrre testi in chiave LGBT. Proprio di Alaska, Ptazeta ha proposto una sua particolare versione, rielaborata nel testo, della celebre hit “A quien le importa”, vero e proprio inno LGBT in tutto il mondo latino. Recentemente ha duettato anche con Chanel in “Ping Pong“.

E noi come sempre, ancora una volta e sempre più forte, ribadiamo che famiglia è dove c’è amore e che il matrimonio è un diritto e non un privilegio. #loveislove.

