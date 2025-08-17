Top of the charts: KPop Demon Hunters (con le Huntr/x): l’invasione coreana… a cartoni animati
SINGOLI:Larg- Yll Limani
ALBUM:Vjeshtë / Dimër ’25- Buta
RADIO:Ecuador (My Heart Went Boom Mix)- Fidget Spinnerz
SINGOLI: Pust’ Bog budet ryadom s tvoimi planami- Macan & Basta
ALBUM: Bratland- Macan
SINGOLI: Ordinary-Alex Warren
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI:Tak Tak Tak – Lubel C5
SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs
SINGOLI Vallonia: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza
RADIO Germanofona: Castaways -Milow Feat. Florence Arman
ALBUM Fiandre: Circus-Camille
ALBUM Vallonia: Beyah -Damso
SINGOLI:Blessings- Calvin Harris & Clementine Douglas
ALBUM: Muse-Jimin
SINGOLI: Blessings- Calvin Harris ft Clementine Douglas
ALBUM:Dopamina- BMT
SINGOLI: Tec 9 – Buba Corelli
SINGOLI:Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj
ALBUM: GoldKiid- Nik Tendo & Decky
SINGOLI nazionali Alive- Nina Badric
SINGOLI internazionali: Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM nazionali:Dolaziš- Oliver Dragojević
ALBUM internazionali:Veronica Electronica- Madonna
SINGOLI:En drøn om et menneske- Aphaca
ALBUM: AW-Annika
SINGOLI: Sata Enkelii- Isac Elliot
ALBUM: Denim- Averagekidluke
SINGOLI: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza
ALBUM Le Nord se souvient: l’Odyssée – Gims
SINGOLI: SUMMER #1- JIKKS
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM:Reezy- Born Spinner
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Time flies 1994-2009- Oasis
SINGOLI nazionali: Koukla-Sicario
SINGOLI internazionali I Adore You– Topic, HUGEL, Arash ft Daecolm
ALBUM: Good kid M.A.A.D City – Kendrick Lamar
SINGOLI Killeagh-Kingfishr
ALBUM:Time flies 1994-2009- Oasis
SINGOLI: Miklu betri einn- Elvar
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Kama Tov shabat- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: Manchild- Sabrina Carpenter
ALBUM: Ogost damp-Osher Cohen
SINGOLI:A me mi piace- Alfa & Manu Chao
ALBUM: Tutta vita-Olly
SINGOLI Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy
SINGOLI: Edge of desire- Jonas Blue & Malive
ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI nazionali Inside Our hearts- Martin Garrix, Alesso, Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM:Arkhetypy – Jerry Heil
SINGOLI:I’ll be waiting – Inna & R3hab
SINGOLI: 1001 Noc- Dado Polumenta
SINGOLI:. Falle og slå seg- Ari Bajgora
ALBUM:Swag- Justin Bieber
SINGOLI:Zaazaa- Frenna feat. Shallipopi
ALBUM:De ene hand wast de ander. Broederliefde
SINGOLI: Kyoto – Kuban & Favst feat. Zalia
SINGOLI: Por do sol- Vizinhos
SINGOLI nazionali: Ancora – The Urs
ALBUM:Z class- Aerozen
SINGOLI: I’ll be waiting – Inna & R3hab
RADIO: A me mi piace- Alfa & Manu Chao
SINGOLI nazionali: Tec 9 – Buba Corelli
SINGOLI internazionali: Anxiety – Doechii
ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI:Body to Body – Separ
ALBUM: Neviem- Separ
SINGOLI nazionali: Kristalno jasno – Dare Kaurič
SINGOLI internazionali: A song to sing – Miranda Lambert & Chris Stapleton
ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI: Tu vas sin (fav)- Rels B
ALBUM: Cuarto azul- Aitana
SINGOLI: Golden-Huntr/x
SINGOLI: Ordinary- Alex Warren
SINGOLI Yerinde dru – Slo X Demet Alkalin
ALBUM: Manifestival-Manifest
SINGOLI: Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM: Zhyvu-vidstukuye- Nikow
SINGOLI Vinnipu-Desh
