Eurovision, il settantesimo anniversario inizia col rebranding del logo

Dal 2026 l’Eurovision Song Contest entrerà ufficialmente nel suo settantesimo anno di storia e lo farà con un’immagine completamente rinnovata. Il celebre evento musicale, simbolo di unità e di festa, si prepara a celebrare il traguardo con un restyling del brand che unisce eleganza e freschezza, senza perdere la sua inconfondibile anima.

Un logo più semplice, ma dal cuore pulsante

Il nuovo logo segna un’evoluzione rispetto alla scritta introdotta nel 2004 e rivisitata nel 2014. La calligrafia è stata semplificata per dare vita a un marchio unico e immediatamente riconoscibile, con un elemento centrale immutabile: il cuore dell’Eurovision, oggi più vibrante che mai.

Accanto al logo debutta anche il “Chameleon Heart”, un cuore camaleontico che rappresenta la bussola emotiva dell’evento. Un simbolo capace di assorbire influenze culturali, musica e movimento, adattandosi al Paese ospitante, all’identità degli artisti o a un tema specifico, pur restando inequivocabilmente Eurovision.

Il nuovo cuore sarà anche protagonista di una speciale versione tridimensionale, composta da 70 strati: ognuno dedicato a uno dei settant’anni di storia del concorso. Questo segno visivo accompagnerà il countdown verso l’edizione del 2026, che si terrà in Austria e sarà una delle più attese di sempre.

Il restyling è stato curato dalla European Brodcastin Union (EBU) insieme allo studio britannico PALS, già responsabile della strategia di brand di Liverpool 2023. Un progetto che punta a rafforzare l’identità digitale del Contest, riunire sotto un’unica immagine le numerose iniziative collegate e proteggere il marchio a livello globale.

Martin Green, direttore dell’Eurovision Song Contest, ha commentato:

“L’Eurovision è sempre stato sinonimo di evoluzione musicale, culturale e creativa. Questo refresh celebra 70 anni straordinari e guarda a un futuro entusiasmante. È audace, giocoso e pieno di cuore, proprio come il Contest stesso. Siamo orgogliosi di presentarlo al mondo”.

Con questo rinnovamento, il più grande spettacolo musicale dal vivo conferma la sua capacità di reinventarsi restando fedele al proprio spirito: unire milioni di persone attraverso la musica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...