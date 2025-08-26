Ecco “OK”, la nuova canzone (in italiano vero) di Tommy Cash

Stavolta non è broccolino, ma italiano, davvero. Anche se in realtà sono più una serie di frasi messe insieme assonanza che altro. Ma “OK” è la nuova canzone di Tommy Cash completamente nella nostra lingua – con un piccolo passaggio anche in italiano – con tanto di citazione di Roma e Lazio.

Tommy Cash aveva spoilerato il singolo sul palco del Red Valley Festival a Olbia lo scorso 13 agosto; è interamente in italiano e conferma ancora una volta, sempre attraverso il suo sguardo ironico e dissacrante, l’amore e il legame che ha instaurato con il Bel Paese. Costruito su un concept lirico originale, “OK” è una sorta di abbecedario dove ogni lettera dell’alfabeto diventa simbolo di moda e cultura. “Buongiorno! A come Amore, B come Banana, C la Canzone, D come Diana, E come Espresso, F la Felicità, G come Grazie, H hahahahaha”, in una sorta di filastrocca musicale.

L’artista e performer estone, terzo classificato – con un solo punto di distacco da Israele – all’Eurovision 2025 con “Espresso Macchiato”, vero e proprio tormentone, in seguito all’uscita del nuovo singolo seguirà un mini-tour che porterà Tommy Cash nuovamente in Italia. Le date sono il 9 settembre all’Eur Social Park di Roma, il 10 settembre a Beky Bay di Bellaria – Igea Marina e l’11 settembre al Circolo Magnolia di Milano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...