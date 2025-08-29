“404: Love not found”: l’electrohouse made in Armenia di Kiaro ft Brunette

Sound caldissimo per l’ultimo scorcio di estate. E l’electro house che arriva nientemeno che dall’Armenia, a testimonianza di come la musica e anche questo tipo di sonorità non abbiano davvero confini. I beats sono quelli di Arayik Hakobyan, meglio noto come Kiaro, dj e producer specializzato in of Progressive House, Deep House e Organic House.

Un nome piuttosto prominente che si unisce ad un altro nome di livello, quello di Brunette, al secolo Elen Yeremyan, in gara all’Eurovision 2023 a Liverpool con “Future lover” e recentemente tornata in testa alle charts nazionali col singolo “Ampits maqur“. “404: Love not found” è un pezzo da ascoltare decisamente con le casse a tutto volume, produzione di livello e contemporanea

Kiaro e Brunette rappresentano al meglio l’evoluzione della musica armena, ormai pienamente inserita nelle sonorità internazionali, con artisti in grado di reggere il palco con i big occidentali. Rosa Linn, partita proprio dall’Eurovision (a Torino nel 2022) col singolo pluricertificato “Snap” ha aperto la strada e in molti stanno dimostrando di poterla seguire. Brunette poi ha dalla sua anche l’arma di una fortissima sensualità.

