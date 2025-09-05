Il Festival di Sanremo resta… a Sanremo e si farà a fine Febbraio
di Staff · 5 Settembre 2025
Il Festival di Sanremo rimane nella sua città natale e si svolgerà daò 24 al 28 Febbraio 2026. È stato raggiunto l’accordo tra la Rai e il Comune di Sanremo che pone fine a un lungo periodo di incertezze e tensioni. La conferma arriva da un comunicato stampa della Rai, dopo giorni di intense trattative.
La vicenda, che ha tenuto con il fiato sospeso gli appassionati, ha avuto inizio con una sentenza del TAR della Liguria, confermata dal Consiglio di Stato, che aveva imposto una gara pubblica per l’assegnazione dei marchi legati al Festival. La Rai è stata l’unica a partecipare al bando, aggiudicandosi l’organizzazione dell’evento per il 2026 e i due anni successivi.
Nonostante la vittoria, rimanevano dei nodi cruciali da sciogliere. Tra le richieste del Comune, l’1% degli introiti pubblicitari e la titolarità del marchio e del format, condizioni considerate inaccettabili da Viale Mazzini. Si era arrivati a un punto di rottura, con la Rai che aveva persino minacciato di spostare il “Festival della Canzone Rai” in un’altra città con la competizione per ospirare la manifestazione già molto combattuta..
L’accordo ha sbloccato anche la questione delle date per l’edizione del 2026. La conferma sulla data arriva invece dall’ufficio stampa Rai, Il Festival si terrà dunque dal 24 al 28 febbraio, slittando in avanti rispetto alla tradizionale prima settimana del mese. Questa decisione è stata presa per evitare la sovrapposizione con i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, per i quali la Rai, in qualità di host broadcaster, sarà impegnata con i mezzi tecnologici solitamente impiegati per la produzione di grandi eventi come l’Eurovision o lo stesso Sanremo.
L’ultima volta che il Festival è stato spostato in avanti è stato nel 2021 a causa della pandemia, con l’evento che si svolse a marzo e vide la vittoria dei Måneskin. Prima di allora, l’ultima settimana di febbraio aveva ospitato il Festival nel 2008, in un’edizione condotta da Pippo Baudo.
Il Festival di Sanremo 2026 sarà la quinta e ultima edizione con la direzione artistica e la conduzione di Carlo Conti. Il suo contratto scadrà proprio al termine di questa edizione, e si attende di scoprire chi sarà il suo successore.
L’evento non solo decreterà il vincitore del Festival, ma anche il rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest 2026, in programma dal 12 al 16 Maggio prossimi a Vienna. Su questo punto, a dire il vero, manca la conferma che solitamente arriva con la pubblicazione del regolamento della rassegna. Ma gli straordinari risultati di ascolto della rassegna oltrechè lo score da prima della classe dell’Italia, nettamente la migliore dei Big 5 non lasciano dubbi relativamente alla partecipazione