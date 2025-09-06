Con “Ego” e “Milk” Agnes è in rampa di lancio verso il nuovo album

Dopo “Balenciaga covered eyes” di cui avevamo parlato qui, Agnes Carlsson torna con un super banger ultrapop: esce il nuovo singolo “Ego“, con venature anni 80 che porterà presto al nuovo album. L’ultimo lavoro completo, dal titolo “Magic Still Exists” data infatti ormai 2021.

La cantautrice svedese, già icona di eleganza sonora e sperimentazione, nota in Italia ed in Europa per la hit “Release me” del 2009 (oltre 1 milione di copie e 3 dischi di platino), ci invita a un viaggio che parte dall’interiorità per aprirsi a nuovi orizzonti.

“Ego” infatti non è soltanto un titolo: è un manifesto. Agnes canta di lasciare andare il controllo, di mettere da parte l’ego e permettere a qualcosa di nuovo di prendere il suo posto — nelle relazioni, nella creatività e nella vita stessa. Spiega l’artista:

Volevo catturare la sensazione che solo quando osiamo lasciarci andare, la vita può sorprenderci

Questa volta, Agnes ha ribaltato il suo metodo creativo. Invece di partire dalle melodie, ha lasciato che fossero i testi a guidare la musica. Rime spontanee, intuizioni improvvise e parole come portali emotivi hanno definito la struttura sonora di “EGO” e del nuovo progetto.

“Lasciare che i testi prendessero il sopravvento ha aperto nuovi mondi”, spiega. “Mi ha permesso di sperimentare con la voce e di creare canzoni che non avevo mai osato prima”.

Agnes ha attinto da fonti inattese e potenti. C’è l’universo pop visionario di Róisín Murphy, con il suo approccio libero e senza compromessi, ma anche l’intensità silenziosa dell’arte di Mark Rothko, pittore americano sua fonte di ispirazione quanto i testi del drammaturgo tedesco Eckhart Tolle.

Il nuovo lavoro vedrà firme ben note della scena svedese: Kerstin Ljungström, Vincent Pontare, Salem Al Fakir, Magnus Lidehäll, Alex Aris e la britannica Hanna Wilson. ma tra le collaborazioni spicca anche il produttore house Frans Bryngel, già dietro le quinte di progetti internazionali di artisti come Avicii, Madonna, Lady Gaga, The Weeknd, Swedish House Mafia, Sia e molti altri.

Altro singolo dell’album è “Milk”,un inno alla creatività e all’autodeterminazione.

Dopo il trionfo del suo ultimo album “Magic Still Exists” — con quattro nomination ai Grammy svedesi 2022 e la vittoria come Compositrice dell’Anno — Agnes si conferma una delle voci più influenti del panorama pop internazionale.

Lanciata dalla citata hit “Release me” quando aveva appena 16 anni, oggi Agnes vanta quasi mezzo miliardo di stream e oltre vent’anni di carriera.