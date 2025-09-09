X Factor 2025: la conferenza stampa. Finale a Napoli in Piazza Plebiscito

Ha avuto luogo oggi la conferenza stampa di X Factor 2025, il talent Sky Original prodotto da Fremantle e in onda ogni giovedì dall’11 settembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. A rispondere alle domande di Vera Spadini erano Giorgia, i giudici Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro, insieme ai dirigenti Sky e Fremantle Giuseppe De Bellis, Marco Tombolini, e Paola Costa oltre alla preside del liceo artistico Boccioni di Milano, Stefania Giacalone, che ospitava la conferenza.

La prima novità dell’edizione che partirà questo giovedì è in realtà una conferma, ovvero la finale che, per il secondo anno di fila, avrà luogo a Napoli in Piazza Plebiscito. La notizia l’ha data proprio il nuovo dirigente di Sky Italia, ex direttore di Sky TG24, che ha assunto la guida combinata di intrattenimento, sport e news.

Oltre al nuovo giudice, Francesco Gabbani, che prende il posto di Manuel Agnelli in un’edizione ricca di conferme, a partire dalla conduzione affidata nuovamente a un’eccellente Giorgia, a una giuria rimasta invariata per tre quarti e a una capo progetto, Paola Costa, che ha raccolto il testimone da Eliana Guerra nel 2023 e che ha riportato in alto il marchio di X Factor dopo stagioni difficili, la novità più importante riguarda il format dei Bootcamp e l’eliminazione degli Home Visit.

Nello specifico, la seconda fase del programma non avrà più il cosiddetto gioco delle sedie e, quest’anno, saranno tutti e quattro i giudici a decidere anche nella seconda fase. Servirà l’unanimità per passare o meno alla fase successiva, in caso contrario i concorrenti finiranno in una specie di limbo, per cui i giudici dovranno trovare un accordo o sfruttare il famigerato X Pass. Il gioco delle sedie tornerà per i Last Call, che sostituiscono gli Home Visit, e ogni giudice dovrà scegliere tre concorrenti per i Live.

L’ultima fase, quella dei Live Show, partirà giovedì 23 ottobre in diretta al Teatro Repower di Assago (MI) e sarà il consueto percorso di avvicinamento lungo 7 settimane verso la finale di giovedì 4 dicembre a Napoli in Piazza Plebiscito.

Anche quest’anno, dunque, lo spettacolo di X Factor, appuntamento ormai consolidato alla scoperta di nuovi talenti musicali, parte e ci terrà compagnia ogni giovedì a partire dall’11 settembre alle 21:15 in onda su Sky Uno e NOW e, in chiaro ogni martedì alle 21:30 su TV8.