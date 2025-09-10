San Marino e l’Eurovision: cambia il capodelegazione. E per lo Junior c’è Martina Crv

Settimana di novità per San Marino RTV. L’emittente del Titano, della quale vi avevamo comunicato tempo fa la partecipazione ad Eurovision Song Contest 2026, grazie ad una delibera del Congresso di Stato sullo stanziamento economico anticipata dal quotidiano L’Informazione di San Marino, ha confermato tutto, annunciando l’accordo triennale con Media Evolution per la gestione dell’evento.

“Abbiamo comunicato oggi all’EBU la nostra partecipazione,” ha dichiarato il DG Roberto Sergio. “Lo facciamo con spirito costruttivo, pur consapevoli delle criticità legate al sistema di votazione, che spesso penalizza i piccoli Stati. L’auspicio è che l’EBU possa valutare revisioni future per garantire maggiore equità e rappresentatività a tutti i Paesi.”

San Marino Song Contest: cambia tutto

Con la firma dell’accordo triennale tra Segreteria di Stato per il Turismo, San Marino RTV e Media Evolution, riparte il San Marino Song Contest con un format completamente rinnovato:

Due semifinali in diretta sul modello Eurovision

Finalissima live per scegliere l’artista che rappresenterà il Titano a Vienna 2026

Inoltre, Denny Montesi, amministratore unico di Media Evolution, è stato nominato nuovo Head of Delegation per l’Eurovision, mentre la quattro volte rapprsentante sammarinese Valentina Monetta, icona amatissima dagli Eurofans, sarà Ambassador del progetto.

Montesi, che è sammarinese per parte di madre, non è un dipendente della tv di San Marino ma questo aspetto a quanto sembra non è più ostativo alla mansione da tre anni: Alessandro Capicchioni, capodelegazione dall’inizio della partecipazione e per tutte le prime 15, non era più dipendente ma solo consulente da qualche anno. La sua esperienza servirebbe ancora, magari in mansioni diverse, visto che ora al timone c’è una figura nuova, con grande entusiasmo ma ancora a digiuno non solo dei meccanismi eurovisivi ma anmche del grande lavoro che c’è dietro al ruolo del capodelegazione.

Capicchioni, in carica dal 2008, aveva già espresso la volontà di fermarsi dopo tanti anni ma su questo sembrava ci fossero ancora interlocuzioni. Già lo scorso anno l’accordo fu firmato all’ultimo. Stavolta il rapporto di collaborazione si è interrotto, con l’ex ormai ex Head of delegation che era a conoscenza della possibilità ma senza che gliene sia stata data comunicazione ufficiale prima dell’annuncio sul comunicato stampa della tv.

Junior Eurovision: Martina Crv con “Beyond the stars”

Ma le novità non finiscono qui. San Marino ha scelto Martina Cervellin, in arte Martina Crv, per rappresentare il 13 dicembre sul palco di Tbilisi i colori della più antica Repubblica d’Europa, rappresentandola allo Junior Eurovision Song Contest. Con il suo brano “Beyond the Stars”, la giovanissima cantautrice è pronta a incantare l’Europa, mettendo in mostra tutto il suo talento vocale e musicale.

A soli 12 anni, Martina è già una promessa della musica: chitarra in spalla, voce intensa e una maturità interpretativa che sorprende. Lo scorso anno ha partecipato al Tour Music Fest 2024, raggiungendo la finalissima europea a San Marino e conquistando il titolo di Best European Junior Singer 2024. Un traguardo impreziosito dalla menzione speciale ricevuta dal Maestro Beppe Vessicchio. Non solo: nel 2023 è stata semifinalista a “The Voice Kids” su RAI, conquistando pubblico e coach con la sua energia e sensibilità artistica.

Alcuni singoli all’attivo, fra cui questo “Ad occhi aperti” qui sotto, per la giovane artista milanese arriverà l’occasione di confrontarsi con altri giovani talenti da tutta Europa.La scelta di Martina non è casuale: la giovane cantante è stata selezionata dopo un’attenta fase di audizioni organizzata da San Marino RTV lo scorso agosto. La decisione di partecipare al JESC 2025 era stata annunciata ufficialmente lo scorso 26 luglio dal Direttore Generale Roberto Sergio, in conferenza stampa.