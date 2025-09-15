“Dont’hold me down”, l’EDM di Gromee che rilancia anche MVRT

Ritroviamo un artista che è ormai un nome consolidato nella scena EDM europea. Si tratta di Gromee, rappresentante polacco ad Eurovision 2018 con il brano “Light me up” sul quale metteva la voce lo svedese Lukas Meijer. In questi giorni esce “Dont’hold me down”, che vede in voce invece MVRT, al secolo Marta Galuszewska, giovane cantante lanciata dalla versione polacca di The Voice.

Andrzej Gromala, questo il vero nome del producer, ha proposto per la prima volta la canzone al Sunrise Festival e il riscontro è stato subito positivo: un vero cliub banger che piace agli appassionati del genere perchè mescola una serie di sonorità che rendono il brano immediatamente riconoscibile e molto recchiabile.

Lontano dal mainstream da qualche anno dopo un periodo di furore anche disografico, Gromee continua comunque a riempire le piazze coi suoi live e rimane un punto di riferimento per il settore in tutta l’Europa dell’Est.

Quanto a MVRT, attiva dal 2017, anno della sua partecipazione al talent show, è recentemente uscita anche come solista con un singolo fortissimo, “Don’t let go“. Curiosamente, MVRT era nella stessa finale nazionale per l’Eurovision che incoronò Gromee, chiudendo quinta.