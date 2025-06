“Summer Vibe”, il clamoroso ritorno del progetto dance 2 Fabiola

Ritroviamo qui un progetto che quelli sopra i 40 come chi scrive ricorderanno come grande protagonista lungo gli anni 90 e 2000, ovvero 2 Fabiola. Il gruppo belga, nonostante diversi cambi di formazione, è ancora attivissimo nel campo della eurodisco ed è guidato fra l’altro da una vocalist di origine italiana, Loredana De Angelis.”Summer Vibe” segna il rientro alle produzioni discografiche dopo qualche anno di silenzio

A lanciarlo non è stato stavolta la rete bensì la tv e precisamente “Bigger and bolder’, una docuserie proprio sulla storia della band e particolarmente del leader Patr Krimson, andata in onda su VRT, la tv pubblica belga di lingua fiamminga. Da lì all’alta rotazione e agli streaming il passo è stato breve e ora il brano si candida a diventare una delle hit dell’estate nordeuropea. Il progetto fra l’altro è ora composto da 4 persone, con un’altra voce a supporto di origini italiane, Viola Furleo Semeraro.

Erano 10 anni che i 2 Fabiola non uscivano- almeno sotto questa denominazione- con una nuova produzione. L’ultima volta li avevamo visti, con la denominazione Fabiola ft Loredana De Angelis, nientemeno che alle selezioni belghe per l’Eurovision 2015 con il brano “She’s after my piano”, scritta da Ovidiu “Ovi” Cernauteanu, l’artista norvegese di origini rumene due volte in gara ad Eurovision, fra l’altro ultimo disco d’oro del progetto. Più recentemente era uscita “Je suis là”, indicata però come Pat Krimson & Loredana

