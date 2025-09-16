“One last time”, tornano i Blue e presto saranno anche in Italia

Rieccoli ancora, a tre anni di distanza dall’ultimo lavoro. I Blue, storica (ex) boyband britannica da 20 milioni di copie, tornano con “One last time”, singolo estratto dal nuovo lavoro “Reflection”, che segna il loro rilancio dopo qualche anno lontano dal mainstream. Riunitisi ormai 15 anni fa per partecipare all’Eurovision 2011, dove la loro “I can” strappò un undicesimo posto solo grazie alla popolarità internazionale del gruppo (ultimi per le giurie, chiusero sesti al televoto), i Blue non sono riusciti a tornare ai fasti degli anni d’oro.

Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa e Lee Ryan ci riprovano, sulle stesse sonorità che li hanno resi famosi: qualche anno in più sulle spalle ma la stessa capacità interpretativa. E si preparano ad un tour mondiale che li vedrà anche in Italia: 13 e 14 novembre 2026 all’Unipol Forum di Assago (biglietti qui).

Alla soglia di 25 anni di carriera, i Blue sembrano comunque adattarsi bene anche all’era digitale. Con l’ultimo singolo hanno superato i 100 milioni di streaming su Spotify, con una crescita esplosiva su Instagram, TikTok e YouTube. Con 3,75 milioni di ascoltatori mensili e miliardi di visualizzazioni, il loro legame con i fan, più forte e luminoso che mai, è destinato a crescere ancora