“Kör sevdam”, Zeynep Bastik si conferma in Turchia e sogna l’Eurovision

Zeynep Bastik, classe 1993, è da qualche tempo il nome simbolo del nuovo pop turco. Partita come molti con delle cover, oggi le sue canzoni battono i record di streaming su Spotify e l’artista lavora con uno dei più forti team creativi del paese. “Kör sevdam”, che vedete qui sotto, è da due mesi in testa alla classifica dell’airplay turco e anche se l’ultimo album risale ormai al 2021, i suoi singoli continuano ad essere suonatissimi. Noi ne avevamo parlato qui, in tempi non sospetti.

I fan aspettano con impazienza di vederla salire sul palco dell’Eurovision ma prima dovrebbe avverarsi il ritorno del Paese, che manca da dopo l’edizione 2012 per decisione del presidente Erdogan, che ha deciso di ritirare TRT in protesta contro un concorso troppo “liberale” nei valori e contro la presenza delle giurie nazionali che a suo dire penalizzerebbero le entries turche.

Certo Zeynep Bastik sarebbe un’ottima rappresentante: ex ballerina delle Fire of Anatolia, il supergruppo (120 componenti) che da anni gira il mondo portando sui palchi più importanti le danze popolari turche, negli ultimi 10 anni si è fatta strada nel pop e ora raccoglie i frutti. Queste sonorità mancano, all’Eurovision, perchè l’Azerbaigian, unico altro Paese turcofono, non è stato in grado di rappresentarle al meglio. Vale la pena ascoltare anche “Destan” e “Lan”