“Tonto por ti” e “Tres deseos”: nuovi singoli per Leire Martinez

La nuova vita di Leire Martinez dopo 16 anni come voce solista de La Oreja de Van Gogh è iniziata con alcune collaborazioni importanti. Una di queste è con Abraham Mateo. In comune hanno una derivazione dai talent: Martinez venne scelta dalla band dopo la vittoria alla versione spagnola di X Factor per rimpiazzare Amaia Montero, anch’essa divenuta solista; Mateo ha iniziato coi programmi musicali da bambino e dal 2012 è un nome forte del pop spagnolo.

“Tonto por ti” è il singolo che li unisce, il terzo della cantautrice basca dopo “Mi nombre” (ne avevamo parlato qui) e “Tres deseos“. In questi brani l’artista fra l’altro si propone anche come autrice di testi e musica, segnando un passo importante della sua vita artistica. Che adesso però è alla prova del nove. Con la band di cui è stata voce solista Leire Martinez ha venduto e vinto molto (cinque dischi di platino e sei d’oro, arrivando al successo anche in Messico e Sud America).

Ora dovrà provare a fare gli stessi numeri e come sempre in questi casi, è sempre molto complicato. Le sonorità delle sue prime produzioni da solista tuttavia non si distaccano di molto dal pop che si sente oggi nelle radio spagnole e dalle migliori produzioni della sua ex band.

